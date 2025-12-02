長髮男躲女廁偷拍女童！家長報警 揪是「慣犯」

台北市中山區一棟住商混合大樓，11月28日晚間發生一起男子闖入女廁偷拍女童的事件。（圖／翻攝自中山區大小事）





台北市中山區一棟住商混合大樓，11月28日晚間發生一起男子闖入女廁偷拍女童的事件。嫌犯犯案後從女廁走出時，當場被女童家長識破並報警逮人。警方在他手機內發現其他偷拍影像，證實他根本是慣犯。

員警盤查時發現男子從女廁走出，男子戴著口罩、一頭長髮，外貌乍看像女性，但其實是偷拍嫌犯。監視器畫面拍下，他在大樓內鬼鬼祟祟來回走動，發現有民眾經過時還刻意加快腳步，確認無人後立刻躲進女廁。

大樓保全指出，嫌犯事先已經在大樓埋伏。女童進入廁所時，母親在外等待，看到嫌犯與女童一起從女廁走出來覺得不對勁，立刻向朋友求助並火速報警。嫌犯疑似心虛，還一度走到樓梯間試圖刪除影像。

廣告 廣告

了解後發現，嫌犯事前就上樓場勘，一路從公共樓梯走到4樓邊間女廁，熟悉環境後伺機偷拍。事發後，大樓管委會已將女廁隔板約3公分的縫隙全部封住，避免再有受害者。

事件發生於28號傍晚6點多，嫌犯看準大樓後門敞開，假裝是住戶溜進大樓準備犯案。警方檢視手機後發現，他拍攝的不只女童影像，甚至包含如廁隱私部位。

女童母親也將事件PO上網，提醒民眾注意安全，希望司法能嚴懲偷拍嫌犯。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

快訊／松山機場、中山區大停電！台電回應了

麻將聲好吵！住戶受不了報案 竟是男租屋開賭場

百家樂藏鬧區民宅！火辣短裙荷官遇攻堅臉色嚇慘白

