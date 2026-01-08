門口放智慧箱「免簽收」領掛號？中華郵政出面闢謠

針對近日網路流傳「購買智慧收信箱置於門口即可直接收取掛號信」的不實訊息，交通部與中華郵政昨(7)日特別發布警訊澄清，強調掛號郵件必須由「本人、家人或代理人」親自簽名或蓋章才可領取，郵務士並不會投遞至私人智慧箱。官方嚴正聲明，中華郵政完全沒有與任何私人廠商合作推廣特定品牌之智慧箱，呼籲民眾切勿輕信網路影片，應認明官方合法管道，以免遭受誤導甚至發生郵件遺失風險。

中華郵政指出，掛號郵件之收領具有嚴謹程序，必須由本人、家人或代理人親自簽名或蓋章領取，此規範是為了確保郵件遞送的安全與合法性。目前市面上所謂「買智慧收信箱放門口、郵務士會投遞特定品牌」的說法均為不實訊息，中華郵政並未與任何私人廠商簽約合作。民眾收受掛號信件時，仍應遵循現行簽收制度，若有特殊收信需求，建議直接洽詢當地投遞郵局商量合法途徑。

交通部進一步提醒，若民眾平時不方便在家收信，應善用中華郵政官方提供的「i郵箱」服務。寄件時只要指定送往鄰近的「i郵箱」，收件人待收到簡訊密碼後，即可前往安全、合法的官方通路自行取件。

