門口放水泥塊掀議 住戶：已使用20年 地主：遭侵占

桃園市 / 綜合報導

桃園龍潭武漢路爆發土地所有權爭議！雙方談不攏，地主乾脆擺起大型水泥塊擋路，讓附近住戶抱怨連連，而地主代理人則表示，因為住戶態度就是想用免錢的，雙方沒有共識，才會這樣處理。

沿路主觀鏡頭，一塊塊超過兩公噸的白色水泥塊擺放在路旁，成了路上奇景，不少人經過都會多看幾眼，但這些不是藝術造景，而是地主和住戶互鬥奇招，汽車停在家門口，突然被大型水泥塊團團包圍，技術不好可能開不出來，住戶抱怨聲四起。

當地住戶VS.記者說：「門前有出入，我們才會買這個房子，沒有出入的話，那誰會買這個房子，會被封在裡面嘛，(你買的時候知道前面這個是私人地嗎)，不知道啊，因為這是政府鋪的柏油路啊。」

桃園市龍潭區東興里第21鄰麟長余東漢說：「國土重劃本來2.5公尺的，它變成7.5公尺，整個重劃把那個產業道路，直接擴充出來。」其實早在一個多月前，整排住戶就高掛白布條抗議，要求路權當時地主張貼法院公告，預告要刨除路面，還開價一坪八十五萬元。

當地住戶說：「你開(每坪)80萬，我買不起，那我們房子賣你嘛，我一坪50萬賣你就好了。」地主代理人黃先生說：「(住戶)就用免費的就對了啦，他們有意願買，10萬塊你要你就來，不要我就拉倒，就是擺爛就對了啦。」

爆發爭議的土地是桃園龍潭的武漢路，住戶認為是法定空地，但地主打官司確認是私人土地，最高院判決土地在路面邊緣外，遭長期停放私人車輛，難以認定是既成道路，也無從成立公用地役關係。

桃園市議員(國)徐玉樹說：「助長有類似的有心人，以後就會去大量收購，類似這種畸零地，然後跟這些住家，跟這些店家要錢，我認為這個必須要修法，否則這些民眾非常無辜啊。」

地主廿九日無預警放上水泥塊，他希望每坪四十五萬，但屋主拿公告地價十九萬，統一意見一坪廿萬雙方再度破局，多年的訴訟戰雖然結束，但雙方的實體對抗恐怕才剛開始。

