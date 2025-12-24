「門口濕吻」畫面被拍！夏宇禾微醺遭男索吻 深夜現蹤招待所惹議

（記者張芸瑄／綜合報導）夏宇禾前年與GINO結束6年戀情，今年4月也曾被拍到與歌手李聖傑互動親密的畫面，當時她對外表示自己「滴酒不沾」。不過，時報周刊CTWANT近日再度直擊她深夜現身台北市中山區一處招待所，這回身邊不見好友張家瑋，反而多了一名身穿白衣的男子同行，兩人互動顯得相當親近。原本外界以為是新戀情浮上檯面，但據該刊追查，該名男子家境優渥、交友圈廣，且與演藝圈人士往來密切，不過其身分已是已婚。

報導指出，11月12日凌晨1點左右，夏宇禾步出招待所後，白衣男子也緊跟在後，走起路來略顯踉蹌、酒意明顯。男子隨後靠在牆邊休息，夏宇禾則站在一旁陪著，兩人距離貼近，幾乎沒有空隙。即便現場周遭還有其他友人同行，兩人仍多次靠近交談、互動頻繁，氣氛引發外界聯想。

過沒多久，兩人互動更顯曖昧。報導描述，夏宇禾以眼神與對方互望，白衣男先在她臉頰落下一吻，夏宇禾並未閃避，還伸手輕撫對方頭部，動作看起來帶著安撫意味。隨後男子再度靠近想更進一步，夏宇禾則巧妙側身避開，兩人又若無其事地繼續聊天。

不過幾分鐘後，白衣男再次靠近時，夏宇禾這次並未迴避，兩人在門口短暫親吻。報導指出，夏宇禾事後露出笑容，仍靠在對方身旁，並再次以手輕碰對方頭部，互動看來不僅是單純玩笑，也因此掀起議論。

