門口等女兒吃晚餐…背後突遭重擊「劇痛」伸手摸到血！轉頭才知被張文砍

北捷隨機砍人案，造成4死11傷，案發當時尖叫聲四起，眾人逃竄。（圖／三立新聞網攝）

桃園市27歲男子張文昨天（19日）傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案包含嫌犯在內共造成4死11傷，還有6人住院治療，昨天一名遭砍的受害女子，跟女兒約吃晚餐，在誠品南西店門口等候，背後突遭重擊，左肩感覺疼痛，伸手一摸發現流血，才知被捅一刀，所幸，當下意識清楚，送醫救治，暫無生命危險。

犯下攻擊案的張文，昨天（19日）下午先是犯下縱火案，傍晚再到北捷丟擲煙霧彈並砍人，晚上又轉往中山站外及誠品南西店繼續犯案，最後到頂樓隨後畏罪輕生。

張文在中山站犯案時，蹲在路口行人穿越道上，先丟擲煙霧彈，隨後在拿刀進行隨機攻擊，手法跟北捷相近，然後，他便拿刀衝進誠品南西店門，沿途有人阻擋，就揮刀砍殺。

關於北捷煙霧彈攻擊案，衛福部今天（20日）上午公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，其中6人仍繼續留院治療，分別為，2人在加護病房、3人在一般病房、1人在急診留院觀察。

回顧案發當時，尖叫聲四起，眾人四處逃竄；據《自由時報》報導，其中一名受害女傷者，跟女兒約吃晚餐，在誠品南西店門口等候，背後突遭重擊，左肩感覺疼痛，伸手一摸發現流血，才知被捅一刀，所幸，當下意識清楚，送醫救治，暫無生命危險。

