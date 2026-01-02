門口花盆驚見恐嚇肉塊！調閱畫面真相曝「狗的報恩？」

警方調閱監視器發現，原來是1隻米克斯犬叼著肉塊要藏匿，看到劉婦家門前的花圃，便將肉塊放入盆內掩埋後離去，過程模樣逗趣，確認並非人為惡意行為。（岡山警分局提供／紀爰高雄傳真）

高雄岡山警分局於民國114年12月30日獲報，66歲劉姓婦人表示，在自家門口花盆內發現不明物品，懷疑是有人刻意放置，擔心自身安全，內心相當不安，請求警方協助查證；經警方調閱監視器發現，原來是1隻米克斯犬叼著肉塊要藏匿，看到劉婦家門前的花圃，便將肉塊放入盆內掩埋後離去，過程模樣逗趣，確認並非人為惡意行為。

據了解，劉婦向警方指出，當時準備出門，卻突然發現門口花盆內有被翻動痕跡，仔細一看竟然是肉塊，且有掩埋痕跡，擔心遭人恐嚇或其他不法情事，隨即前往派出所向警方求助。警方到場後先行安撫其情緒，並立即調閱住處周邊監視器畫面釐清。

高雄66歲劉姓婦人表示，在自家門口花盆內發現不明物品，懷疑是有人刻意放置，擔心自身安全，內心相當不安，請求警方協助查證。（岡山警分局提供／紀爰高雄傳真）

經調閱監視器發現，畫面中並無可疑人員接近劉婦住家，而是1隻米克斯犬口中叼著肉塊，在巷道間來回遊走，途中不時東張西望，疑似尋找適合藏匿食物的地點。該犬行經劉婦住家時，見門前花盆位置隱蔽，便將肉塊放入盆栽內稍作掩埋後離去，整個過程模樣逗趣，確認並非人為惡意行為。

警方將查證結果向劉婦說明後，成功化解其疑慮，婦人也對警方迅速協助與耐心說明表達感謝。警方表示，本案並無任何治安疑慮，純屬誤會，提醒民眾若發現可疑物品或異常狀況，均可通報警方協助查證，以維護自身與社區安全。

