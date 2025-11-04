門口薔薇長得美 偷花賊連盆抱走

〔記者劉人瑋／台東報導〕日前台東太麻里鄉一名李姓婦人準備外出時，驚覺家門口擺放多時、悉心照料的薔薇玫瑰花盆不翼而飛，心急如焚，遂前往美和派出所報案。美和警受理後立即展開調查，發現原來是同樣有另名路過的婦人也見花正含苞待放就整盆抱走。

偷走盆花的婦人向警方供稱，就因花漂亮、整盆花再過不久又將全開，自己正騎車返回台東路上就將它放在機車踏墊上載回自家。雖然竊嫌「沒料到這樣的物品也有人報案」，自身卻沒想過「連這種東西也在偷」，而且警方一樣沒放棄，婦人此舉已明顯涉及竊盜罪，經警方偵訊後函送地檢。

經美和警鍥而不捨追查，於當日晚間20時許即成功尋獲李女遺失的花盆，並通知李女前來領回。李女取回愛花時，一臉欣喜的感謝美和警在短時間內幫助她找回心愛的花盆。

李女表示，雖然花盆金錢價值不高，但自己每日細心澆灌、修剪，看著花苞逐漸綻放，早已成為生活的一部分。當發現花盆失蹤時，內心十分失落，如今重見含苞待放的花朵歸來，感動與欣慰之情溢於言表。

大武警分局表示，此次成功尋回花盆，不僅讓民眾感受到警察的用心與效率，更傳遞出社會的溫情與正面力量。大武警分局也呼籲民眾，平日可加強住家門前照明與監視器設置，以降低財物遭竊風險，共同維護社區安全與生活品質。

