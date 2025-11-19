門市又-1！金石堂再宣布關店 出清優惠一次看

近日又有另一間金石堂門市公布停業消息。（圖／翻攝自Google Maps）





回憶再少一間！老牌連鎖書店「金石堂」曾於今年9月初宣布，板橋文化店因租約到期，將於明年1月結束營業，未料近日又有另一間門市也公布停業消息，讓許多老客人紛紛感到惋惜。

金石堂潮州店在臉書發文公告，因租約到期只營業到明年3月1日，為了回饋顧客推出「全館79折起」等出清優惠「感謝你陪我們走過每段閱讀時光，在最後這段相伴的日子裡，我們用滿滿回饋向你說聲謝謝，書香不散場，歡迎再來走走」。

老牌連鎖書店金石堂是許多人兒時回憶，2001年最盛時期在台曾有百間門市，但隨著市場變化逐漸萎縮，如今台灣門市只剩下不到一半，甚至在算上潮州店後，光是今年就有4家門市宣布關門。

自己的愛店結束營業，總是會十分不捨，除了金石堂，台中豐原的複合式文具商場「9+D文具生活館」也於近日宣布，將在今年12月14日結束營業，公告中感性地說「2019開幕至今，期間歷經疫情的嚴峻考驗，感謝鄉親支持共同挺過艱困的疫情，多麼希望和大家走下去」，也讓許多在地人感到不捨。

