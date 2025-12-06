門市腰斬！鮮芋仙香港爆欠薪拖租 台灣總部宣布「緊急接管」

生活中心／程正邦報導

全盛時期 19 間店 香港鮮芋仙門市「關到剩 6 間」

台灣人氣甜品連鎖品牌鮮芋仙（Meet Fresh）多年前成功將品牌擴展至香港地區，全盛時期曾創下在當地擁有多達 19 間分店的紀錄。然而，香港分店近年營運卻亮起紅燈，更在今年中旬爆發嚴重的財務與信譽危機，導致大規模關店。

據《香港 01》等港媒報導，鮮芋仙香港代理商的營運狀況在今年急轉直下，在短短 2 個半月內就關閉了 5 間分店。更甚者，根據香港法庭資料顯示，負責營運的代理商旗下多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司，因經營不善，從今年 1 月到 7 月底被追討積欠租金，總額已超過新台幣 2000 萬元。除了拖欠租金外，多間鮮芋仙香港分店的員工也公開指控公司積欠薪水與強積金（MPF）等，導致品牌形象在當地嚴重受損。

歷經這波大規模的關店潮後，鮮芋仙在香港的門市數量已從巔峰時期的 19 間，銳減至僅剩下 6 間仍在營運。

台灣總部緊急止血：劃清界線、承諾全面接管整頓

面對香港市場的信用危機，鮮芋仙台灣總部於近日發出鄭重聲明，宣布已採取緊急行動進行「止血」與「整頓」。

鮮芋仙台灣總部在 5 日的社群聲明中指出，品牌香港地區的經營權已於 2025 年 11 月 1 日正式轉由台灣總部直接經營管理。總部並與前代理商的債務劃清界線，強調前代理商及其加盟商所涉及的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工薪資、強積金等事項，皆屬前團隊行為，與台灣總部無關。

台灣總部承諾，接手後所有營運事務皆會「依照香港相關法規及政府要求辦理」，並會對香港現有的門市進行「重新整頓」，以挽回在港台客群中的信譽。

鮮芋仙全球超過800間門市，紐約分店開幕時擠滿排隊嘗鮮人潮。(資料照)

鮮芋仙香港臉書聲明全文：

「鮮芋仙Meet Fresh」香港地區之品牌經營權已於2025年11月1日正式轉由台灣總部經營管理。於總部接手前，前代理商及其加盟商所涉及的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工薪資、強積金MPF 等事項，皆屬前團隊之行為，與台灣總部無關。

台灣總部自11月1日接管後，所有營運事務皆依照香港相關法規及政府要求辦理。

最新門店資訊請至以下連接查詢，鮮芋仙門店將持續為顧客服務。

