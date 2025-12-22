門檻變高了！Steam Deck便宜LCD入門款停產，只能多花5000元買OLED版

Valve 最近悄悄更新了 Steam Deck 的產品銷售頁面，證實該公司已經正式舊版的 LCD 機型。原先作為入門款選擇的 256GB LCD 版本已經正式列入停產名單。這代表旦目前的剩餘庫存售罄後，消費者將無法再以原先較低的價格購買這款掌上型遊戲機，未來玩家若想入手 Steam Deck，入門的門檻將會提高不少。

之後想要入手的花費會提高不少。（圖源：Valve）

隨著2023 年 11 月 Steam Deck OLED 版推出後，原先 64GB 和 512GB LCD 型號就已經在庫存逐步售罄後退場，獨留 256GB LCD 版本。而這次連 256GB LCD 版都停產，代表該系列舊版螢幕機型正式全面淡出。根據 Valve 的規劃，接下來除了偶爾釋出的翻新機外，基本上 Steam Deck 入手新品的最低價格，從原本 256 GB LCD 的新台幣 13,380 元，提升到 512GB OLED 版的 18,880 元，對預算有限的玩家來說，是一筆不小的費用提升。

目前 Steam Deck 的產品陣容將更加聚焦於 OLED 技術，現行官方販售的主力已經轉為 512GB 與 1TB 的 OLED 版本。雖然 256GB LCD 版本在官方商店中仍有庫存可供購買，但頁面上已經明確標示「庫存售完即止」（台灣代理網頁 Komodo 已經只剩下 OLED 版能買，不含其他電商平台）。對於不在意螢幕品質或尋求較低價位的全掌機的台灣玩家而言，想從官方管道入手就只能選擇較格較為昂貴的 OLED 版。