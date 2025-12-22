門檻變高了！Steam Deck便宜LCD入門款停產，只能多花5000元買OLED版
Valve 最近悄悄更新了 Steam Deck 的產品銷售頁面，證實該公司已經正式舊版的 LCD 機型。原先作為入門款選擇的 256GB LCD 版本已經正式列入停產名單。這代表旦目前的剩餘庫存售罄後，消費者將無法再以原先較低的價格購買這款掌上型遊戲機，未來玩家若想入手 Steam Deck，入門的門檻將會提高不少。
隨著2023 年 11 月 Steam Deck OLED 版推出後，原先 64GB 和 512GB LCD 型號就已經在庫存逐步售罄後退場，獨留 256GB LCD 版本。而這次連 256GB LCD 版都停產，代表該系列舊版螢幕機型正式全面淡出。根據 Valve 的規劃，接下來除了偶爾釋出的翻新機外，基本上 Steam Deck 入手新品的最低價格，從原本 256 GB LCD 的新台幣 13,380 元，提升到 512GB OLED 版的 18,880 元，對預算有限的玩家來說，是一筆不小的費用提升。
目前 Steam Deck 的產品陣容將更加聚焦於 OLED 技術，現行官方販售的主力已經轉為 512GB 與 1TB 的 OLED 版本。雖然 256GB LCD 版本在官方商店中仍有庫存可供購買，但頁面上已經明確標示「庫存售完即止」（台灣代理網頁 Komodo 已經只剩下 OLED 版能買，不含其他電商平台）。對於不在意螢幕品質或尋求較低價位的全掌機的台灣玩家而言，想從官方管道入手就只能選擇較格較為昂貴的 OLED 版。
其他人也在看
蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界 遭全境封殺
字節跳動旗下的「豆包智能助手」近日在科技界引起轟動，因其強大的跨應用程式AI代理能力，被譽為AI手機界的規則破壞者。這款手機雖然目前僅作為業內實驗機種，並採用F碼限量購買，但其推出已在市場上掀起巨浪，顯示出中國大陸在新興科技領域的強大潛力。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 13
北車、中山隨機砍人引恐慌！iPhone內建「1功能」趕緊設定
北車、中山隨機砍人引恐慌！iPhone內建「1功能」趕緊設定造咖 ・ 2 天前 ・ 10
Google用戶注意！官方突宣布「這服務」永久停用 替代方案出爐
即時中心／黃于庭報導Google已成為現代人不可或缺的服務之一，該公司日前宣布，將於明（2026）年2月正式停用「暗網報告（Dark Web Report）」。事實上，這項服務是用來協助用戶檢查個資是否外洩至暗網，不過Google坦言「實際成效不足」，難以真正達到幫助用戶的目的，因此決定走入歷史。民視 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
蘋果AI穿戴成形…新款眼鏡、耳機預計明年亮相 鴻海、台積等跟著衝一波
供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
日本「智慧手機法」上路 蘋果.谷歌禁止壟斷
日本政府為打破Apple與Google在手機應用程式市場的壟斷，2024年通過《智慧型手機特定軟體競爭促進法》，並且在週四(18日)正式實施。這部也被稱為「智慧手機法」的新規定，允許第三方商店獨立運作，並且開放外部支付管道，使用者在app裡購物後，可以不使用兩大平台系統付費，減輕開發商成本負擔，提高服務品質。不過，新法也被認為存在資安隱憂，可能大幅提高青少年的網路安全風險。TVBS新聞網 ・ 41 分鐘前 ・ 3
OnePlus 15R搭載Snapdragon 8 Gen 5處理器、165Hz電競級螢幕與7400mAh電池，但犧牲相機規格？
上個月發表旗艦手機OnePlus 15之後，OnePlus (一加)再次宣布推出價格更親民的「輕旗艦」兄弟機OnePlus 15R。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 1
聖誕交換禮物不想踩雷？soundcore AI 錄音器、EDIFIER翻譯耳機成科技控首選，會議、跨國溝通一機搞定！
瞄準「高效記錄」這個痛點，國際耳機品牌 soundcore 在台推出全球首創的「soundcore Work AI 智慧錄音器」，直接顛覆多數人對錄音設備的想像。它只有硬幣大小、重量僅 10 公克，採用鈕扣式造型設計，卻內建完整 AI 轉錄系統。無論是掛在衣領、化身項鍊配戴在胸前，或磁吸在手...styletc ・ 1 天前 ・ 1
後鏡追上Ultra，前鏡卻原地踏步？Galaxy Z Fold8 影像參數曝光
文章來源：Qooah.com 荷蘭科技媒體 Galaxy Club 於博文中披露，據供應鏈相關信息，Samsung Galaxy Z Fold8（代號 Q8）的影像參數正式曝光。這款定位旗艦級別的摺疊屏新機，預計會在 2026 年 7 月與消費者見面。 主鏡部分將沿用前代的高像素設計，配備 2 億像素傳感器；長焦鏡頭的 3 倍光學變焦倍率未做調整，但傳感器規格提升至 1200 萬像素，這一改動與 Galaxy S26 系列的規格規劃同步。 最值得稱道的升級集中在超廣角鏡頭上，Galaxy Z Fold8 將搭載與 Galaxy S25 Ultra 同源的 5000 萬像素超廣角傳感器，這一升級使得 Fold 系列在超廣角解析力上，終於擁有了與 Ultra 系列抗衡的底氣。 前置鏡頭部分，該機外屏與內屏的兩個自拍鏡頭依舊保持 1000 萬像素的規格。值得注意的是，Galaxy S 系列早在 S23 代就已摒棄 1000 萬像素前置鏡頭，Samsung 在頂級摺疊屏產品上保留這一相對舊的規格，或許會在追求極致參數的用戶中引發討論。 此外，本次爆料還提到一款代號「H8」的神秘摺疊屏機型，已知Qooah ・ 1 天前 ・ 1
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 61
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 小時前 ・ 2
粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮 喊「重新出發」：選擇更踏實的路
粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。近日范姜彥豐發文吐心聲，「重新出發不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 29
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 624
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 253
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
MLB》道奇延遲支付玩超大！美媒分析「贏球抵債」模式
洛杉磯道奇隊儼然成為新一代「邪惡帝國」，隨著明星守護神迪亞茲（Edwin Díaz）以3年6900萬美元（約新台幣21.7億）合約加盟，道奇隊的「延遲支付」總額已正式衝破10億美元（約新台幣315億元），預計要到2047年才能全數付清。這項驚人數據不僅震撼體壇，更讓道奇隊被砲轟是鑽大聯盟規則漏洞，利用「借明天的錢，買今天的冠軍」策略壟斷頂級球星。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 9
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 48 分鐘前 ・ 23
「5種最耐餓食物」曝！研究：第一名是白麵包的3倍
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1