門票200元起！ YT訂閱逾4.5億 MrBeast沙國蓋「野獸樂園」

沙烏地阿拉伯最新主題樂園，最近網路上討論度相當高，原來這座樂園的創辦人，是擁有4.5億粉絲的YouTuber「野獸先生」。這座「野獸樂園」，是MrBeast以頻道內容發想的挑戰與遊戲，作為園區主題的遊樂園。只是網紅把樂園開在沙烏地阿拉伯，還是引起爭議。

沙烏地阿拉伯最新主題樂園，最近網路上討論度相當高。(圖／達志影像美聯社)

美國知名YouTuber「野獸先生」（MrBeast）最近在沙烏地阿拉伯創辦的主題樂園引起熱烈討論。這位擁有超過4.5億粉絲的網紅，將其頻道內著名的挑戰與遊戲概念轉化為實體遊樂設施，打造出「野獸樂園」。這座主題樂園門票價格親民，從7美元至66美元不等（約2000元新台幣），讓粉絲們有機會親身體驗節目中的極限挑戰。然而，選擇在沙烏地阿拉伯設立樂園的決定也引發了不少爭議。

「野獸樂園」的正門入口設計為一個巨大的野獸先生頭像，相當醒目。MrBeast本人對於樂園的開幕感到無比興奮，他表示這可能是他人生中最美好的日子之一。MrBeast解釋，許多粉絲一直希望能參加他的影片競賽，現在透過這座主題樂園，大家終於有機會親自體驗他曾經在節目中展示的最瘋狂挑戰，並有機會贏得豐厚獎品。

當地民眾對於這座主題樂園的開幕反應熱烈，認為這是一項了不起的成就。一位參觀者表示，十年前沒有人能想像會有如此規模的事情發生。然而，值得注意的是，「野獸樂園」僅在限定時間內開放，將作為沙烏地阿拉伯「年度旅遊節」的一部分，只營業到12月底，成為首都利雅德的快閃景點。

關於為何選擇在沙烏地阿拉伯設立樂園，MrBeast在社交平台X上回應質疑時表示，他選擇這個地點是因為這裡是「世界的中心」。他進一步解釋，由於大多數觀眾來自美國以外的地區，而中東擁有龐大的粉絲群，他希望給這些粉絲一個參與機會，讓他們能在樂園中嘗試極限挑戰。儘管如此，選址決定仍然引發了一些爭議，顯示出網紅跨足實體娛樂產業時可能面臨的複雜挑戰。

