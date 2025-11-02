門禁漏洞？ 民眾持手機「嗶」多棟大樓暢行無阻

近期有民眾在社群媒體上發文指出，用自己的手機靠近好幾棟大樓，大門都能輕易打開。貼文一出，有人擔憂大樓安全問題，也有人表示自己也曾遇過類似情形。資安專家指出，如果施工師傅沒有將感應器內預設的密碼更改，或是手機上安裝了相關的NFC模擬器，都有可能成功「嗶卡」開門。專家提醒，民眾應務必將預設密碼修改，或更換為安全性更高的指紋感應與臉部辨識電子鎖，保障安全。

門禁系統形同虛設？ 網友：悠遊卡也能開一堆門

有民眾最近在社群媒體上發文聲稱，自己隨意在別人家大樓門口，只靠手機就可以輕鬆「嗶卡」進門，這已經是第3或第4個可以這樣開門的社區了。

貼文一出引發網友熱議，有人喊說，拿悠遊卡也能開一堆門；更有人指出，一般感應門和電梯的感應若沒有設定上鎖，隨便感應都能開，尤其在老社區非常常見。

感應門隨便「嗶卡」都能進，引發網友熱議。圖／台視新聞

1支手機通關多棟大樓？ 專家：應是沒改預設密碼

那為什麼只靠手機就能破解呢？資安專家劉彥伯表示，「如果弱電師傅在安裝的時候，並沒有去更改原來預設相關的密碼，事實上很容易被有心的人士，或者是你直接在你的手機上面，裝一些相關的NFC，一些模擬器等等，來做相關解鎖的動作。」

資安專家建議，除了要更改預設密碼之外，也可以將硬體升級，或改用指紋、臉部感應來取代傳統磁扣。不過，律師也提醒，隨意闖入他人社區可能構成侵入住宅罪，可得格外注意。

台北／李亭熙、張元杰 責任編輯／蔡尚晉

