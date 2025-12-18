門窗沒鎖下場慘! 中山大學宿舍半夜被獼猴洗劫

南部中心／謝耀德、張可倫 高雄市報導

高雄中山大學有學生的宿舍被獼猴闖入，現場宛如被洗劫過一般，所有物品散落一地，零食包裝全被抓破，房間內滿目瘡痍，甚至還有學生就躺在床鋪上睡覺，獼猴也不怕人，照樣開門闖進來覓食，不少學生陸續在網路上分享慘痛經驗，寫下"這就是門窗沒鎖的下場"。

中山大學宿舍被獼猴洗劫！ 「大學長」坐書桌忘情吃零食

猴子凌晨闖進學生宿舍偷吃東西，學生驚醒嚇壞。（圖／翻攝畫面)學生睡覺睡到一半，聽到怪聲音，宿舍闖進不速之客，往下一看，一隻獼猴摸黑坐在書桌上，狂吃零食，弄得滿地都是。學生清晨從睡夢中驚醒，一看嚇一跳，因為宿舍門忘了鎖，猴子自己開門進來覓食。

宿舍學生說：「牠跳上去拉桿，把門拉下來，就直接把門打開進來了，牠就翻我們的櫃子，剛好我室友有放食物在上面。」

猴子的傑作，讓學生很頭痛，但這還不是最慘的，另一間宿舍裡頭，衣服、床墊、書本、雜物全部砸在地上，像是被轟炸過，還參雜猴子的排泄物，臭氣熏天，高雄中山大學不少學生都有慘痛經驗。

房間被弄得一團亂，還有猴子的排泄物。（圖／翻攝畫面）學生說：「他桌子上面都是排泄物，看到影片是猴子在吃他的餅乾，蠻慘不忍睹的啦，中山的猴子可能都有大學學歷。」也有學生認為「牠比較不會開喇叭鎖，但是傳統式的那種牠就會開。」

學生幾乎都是門窗忘了鎖，讓獼猴有可乘之機，這次還好學生沒受傷，只能無奈事後進行大掃除。中山大學台灣獼猴數量相當多，校方除了提醒門窗要關好之外，在女生宿舍附近也掛上提醒猴出沒的告示牌。校方也會在入學時，教導學生如何防猴，以免被獼猴逮到搗亂的機會。

原文出處：中山大學宿舍被獼猴洗劫！ 「大學長」坐書桌忘情吃零食

