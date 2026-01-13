門羅主義牆內的弱肉強食

美國政府2025年底發布的「國家安全戰略」（National Security Strategy），拉丁美洲定義為美國必須鞏固的核心利益範圍。隨即美軍在1月3日綁架了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，成為國際大新聞。川普總統得意洋洋，毫無忌諱的明言要奪取委內瑞拉石油，震驚世界。

1999～2013年委內瑞拉總統查維斯在位期間，強化國家控制石油產業，針對美國石油企業進一步國有化、再以石油利潤支撐國內的福利政策，援助古巴、尼加拉瓜等反美的社會主義國家，因此和美國結怨。

2018年馬杜洛總統大選連任，在次年宣誓就職時，川普總統糾集了50多個國家，強行推出並承認當時擔任委內瑞拉國民議會議長的瓜伊多為合法總統，並策動政變企圖推翻馬杜洛，最終失敗。接著對委內瑞拉國營石油公司實施嚴厲制裁、凍結該國外匯300億美元及30公噸黃金、切斷馬杜洛政權的外匯現金。逼迫其下台，雖未成功，卻造成委內瑞拉長期嚴重的物資短缺，通貨膨脹，國民外逃。

2025年底美國在委內瑞拉外海及加勒比海地區集結了數十年來規模最大的軍力，包括18艘軍艦、福特號航母、核動力潛艇、F-35B 戰鬥機、MQ-9 死神無人機，B-1B和B-52轟炸機，以及15000名美軍，川普決心要把馬杜洛除之而後快。1月3日深夜，突然轟炸首都加拉加斯各處政府大樓及軍事基地、發動電子網路作戰破壞電力及指揮系統。三角洲特種部隊趁亂搭乘直升機，配合?奸指引，綁架了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，押送至美國紐約曼哈頓聯邦法院受審。

川普藉口緝毒行動，意在奪取委內瑞拉石油。現在委內瑞拉副總統羅德里格斯代理總統，也是反美的社會主義領袖，川普能否順利治理委內瑞拉，奪得石油，回到30年前美國全面掌控的時代，並不容易。

原本拉丁美洲有12個左翼政府，然而巴拉圭2023年大選、智利、玻利維亞、厄瓜多爾和宏都拉斯在最近2025年大選，五國都是右翼得勝。巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、海地、秘魯五國將在2026年大選，右翼勢力蔓延，局勢搖擺拉丁美洲可能盡成右翼親美的政治版圖。

委內瑞拉雖然有3000億桶世界第一的石油儲藏量，但是多年來生產、稀釋、運輸、外銷都受到美國的嚴厲制裁，石油產業設備荒廢老舊，總產量落到全球的1％。中國2007年以來向委內瑞拉提供了價值600億美元的人民幣貸款，其中500億美元提供國營石油公司逐漸改善更新老舊設備，目前已達到日產100萬桶，為20年前300萬桶的三分之一。其中80％以人民幣計價銷往中國，委內瑞拉以此償還中國的貸款及進口民生物資，維持國民生計。這使石油美元掛勾的基礎鬆動，展現中國巨大的經貿影響力，皆非美國所樂見。

委內瑞拉生產的是重質黏稠的石油，生產成本很高，維持目前日產100萬桶，就需要不斷的資本投入。未來若要把產量恢復到每日300萬桶，資本投入恐超過1000億美元。目前美國是石油最大生產國，重要的石油輸出國。世界石油是供過於求，委內瑞拉與美國本土的石油是處於輸出競爭的狀態。而且中國是最大買家，排除中國，石油賣給誰？難怪川普大力呼籲，美國的石油公司卻小心謹慎，興趣不高。如何把石油變成穩定的獲利引擎，仍是未知的道路。

川普向媒體通告，可能對哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥等國發起同樣行動。同時威脅加拿大、丹麥、巴拿馬，對併吞加拿大、強購格陵蘭、霸佔巴拿馬運河，念念不忘。1月7日總統備忘錄宣布將退出66個國際組織。共和黨有人呼籲川普精神狀態接近瘋狂，不適合擔任美國總統，要求罷免或辭職。川普帶著美國走上眾叛親離，漫長艱險的不歸路。（作者為中美論壇社理事）