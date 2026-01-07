門羅主義與唐羅主義對國際的影響
1823年門羅主義與 2026 年川普「唐羅主義」（Donroe Doctrine）在性質上有顯著差異。前者雖然缺乏軍事實力，但確立了美洲主權的法理基礎；後者則是利用美國的超強實力，試圖將西半球轉化為排他性的戰略勢力範圍。
美國門羅主義（1823）對美洲脫離殖民的貢獻
雖然 1823 年的美國缺乏足夠的海軍實力來單獨執行門羅主義，其實際執行很大程度上依賴當時掌握制海權的英國皇家海軍（英國為了貿易利益同樣反對西班牙復辟），但門羅主義對美洲獨立運動仍有以下關鍵貢獻：
賦予主權合法性（Moral Shield）： 門羅主義是國際上第一個明確承認拉丁美洲新獨立國家主權的大國宣言。它將美洲新興共和國視為與歐洲列強平等的「文明國家」，而非無主的殖民地，這在外交法理上極大鼓舞了如玻利瓦爾（Simón Bolívar）等獨立領袖。
確立「不可再殖民」原則： 門羅總統劃定了一條紅線，宣稱美洲大陸「今後不再是任何歐洲列強殖民的對象」。這阻止了歐洲列強將美洲視為可瓜分的勢力真空，為拉美國家爭取了鞏固政權的緩衝期。
防止神聖同盟干預： 當時由俄、普、奧組成的「神聖同盟」意圖協助西班牙收復失土。門羅主義結合英國的默契，成功嚇阻了歐洲君主專制勢力跨海干預美洲事務，確保了美洲獨立戰爭的成果不被翻盤。
2026 年川普「唐羅主義」的正當性、成因與目標
宣稱的正義與正當性（Legitimacy）
川普政府提出的「唐羅主義」在正當性上存在巨大的內外分歧：
川普視角（安全正義）： 川普宣稱這是為了「恢復美國在西半球被忽視的領導地位」，並將中國、俄羅斯與伊朗在美洲的活動定義為對美國國家安全的直接威脅。根據此邏輯，驅逐域外敵對勢力、接管委內瑞拉（如 2026 年初的軍事行動）是維護區域和平的「必要之惡」。
國際視角（帝國主義）： 批評者與部分拉美國家認為此舉缺乏國際法依據，是赤裸裸的「帝國主義回歸」。這被視為將國際法臣服於美國國家利益之下，剝奪了拉美國家選擇合作夥伴（如接受中國投資）的主權權利。
採取新行動的主要原因
川普在 2026 年採取激進手段（如突襲委內瑞拉逮捕馬杜羅）的主要驅動力包括：
大國博弈（Great Power Competition）： 中國在拉美的基礎設施投資（一帶一路）與俄羅斯的軍事合作被美國視為戰略包圍。川普意圖切斷對手在「家門口」的立足點。
資源焦慮： 2026 年的國際局勢使得控制關鍵資源（委內瑞拉的石油、拉美的鋰礦）成為美國供應鏈安全的核心。川普政府不再掩飾對這些資源的控制慾望。
國內政治需求： 打擊非法移民與芬太尼毒品販運是川普的核心政見。透過控制拉美政權，美國試圖從源頭阻斷移民與毒品。
欲達成的目標
絕對霸權（Dominance）： 確保沒有任何非美洲國家能在西半球擁有軍事基地或戰略資產。
政權更迭： 建立親美政權（如在委內瑞拉扶植新政府），以確保該地區政策與美國利益完全一致。
經濟排他性： 將拉美市場與資源重新納入美國經濟圈，排擠中國的經濟影響力。
是否意圖重整國際秩序？
是的，這代表美國正利用超級實力重塑國際秩序，但方向是「勢力範圍化」而非「全球化」。
從「世界警察」轉向「區域霸主」： 過去的美國秩序強調普世價值與多邊主義，而「唐羅主義」則暗示世界將退回「勢力範圍」（Spheres of Influence）的邏輯。這意味著美國承認世界分裂為不同陣營，並在自己的後院（西半球）實行絕對控制，不容許聯合國或國際法干涉。
實力即正義（Might Makes Right）： 2026 年的行動顯示，川普政府願意單邊使用武力（如逮捕外國元首）來達成目標，實質上打破了冷戰後的主權規範，向世界宣告美國將以實力重新定義規則.
在 2026 年川普政府的戰略框架下，美國試圖大幅減少在歐洲與中東的傳統安全負擔，並明確要求盟友承擔維持區域秩序的主要責任，以便將美國的核心資源集中於「唐羅主義」所關注的西半球（美洲）。
這項戰略轉移的具體細節如下：
歐洲：要求「自我防衛」，轉向交易型關係
川普政府對歐洲（歐盟與英國）的態度發生了根本性轉變，從「安全保護傘」轉向「防務外包」：
設定防務最後通牒： 美國已設定 2027 年為期限，要求北約（NATO）實現「由歐洲主導的防禦體系」。這意味著歐洲國家必須具備獨立應對俄羅斯威脅的能力，而不再依賴美軍作為第一道防線。
強迫增加軍費： 美國成功施壓北約盟國將國防開支目標從 GDP 的 2% 大幅提升至 5%。這一激進目標迫使歐洲國家（如德國、荷蘭等）必須為自己的安全買單，甚至直接支付美軍駐紮或武器交付的費用。
區別對待英國： 雖然英國仍被視為戰略盟友，但同樣面臨減輕美國負擔的壓力。川普傾向於與個別國家（如英國、匈牙利等「愛國者政黨」執政國）建立雙邊關係，而非通過歐盟機構進行集體協商。
中東：依賴代理人，抽離美國軍力
在中東地區，由於美國已實現能源獨立，不再依賴中東石油，因此戰略重心顯著撤離，轉而依賴區域強權維持秩序：
以色列與沙烏地阿拉伯的角色： 美國將維護中東穩定的責任轉嫁給以色列與沙烏地阿拉伯。透過擴大《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），美國試圖建立一個由以色列與海灣阿拉伯國家組成的「反伊朗軸心」，由這些國家負責對抗伊朗及其代理人，而美國則退居幕後提供支持而非直接派兵。
不干涉與夥伴關係： 川普政府宣佈放棄對中東國家（特別是沙烏地等君主國）進行人權或民主說教，轉而尋求純粹的利益夥伴關係，鼓勵其「有機地」維持區域穩定。
撤出非核心戰區： 美國計劃從敘利亞、伊拉克等非核心區域進一步撤軍，將反恐與區域治安的任務交由當地盟友負責。
戰略總結：資源挪移至「新後院」
這一系列舉動的最終目的，是為了騰出軍事與經濟資源，以全力執行「唐羅主義」：
集中力量抗中： 美國認為中國對西半球（美洲）的滲透才是最直接的生存威脅。因此，從歐亞大陸撤出的資源被重新部署到加勒比海與南美洲，用於打擊委內瑞拉馬杜羅政權、控制巴拿馬運河，以及遏制中國在拉美的基礎設施建設。
國會的制衡： 值得注意的是，儘管川普意圖撤軍，美國國會仍試圖通過立法阻止總統單方面完全撤出駐歐美軍，這在一定程度上制約了戰略轉移的速度，但並未改變「責任轉移」的大方向。
其他人也在看
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 206
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 4
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 264
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 42
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 144
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 8
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 62
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 28
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 11
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 438