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門診手術、居家治療舊保單不賠有解！ 石崇良：年底開發新保單 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

醫療科技進步，不少手術已經免住院，但舊有保單卻跟不上，造成病人為了獲得理賠一樣要求住院，金管會今（10）日邀集保險業者開會，打算全面檢討理賠規則。衛生福利部長石崇良在立法院受訪表示，調整給付方式將是三贏，不僅健保醫療費用可以下降，病人照樣獲得理賠人，醫院端更可以提升病床運用、緩解人力短缺問題，預估今年底就會有新型保單。

由於現行醫療險不少仍以「住院」作為理賠條件，跟不上醫療照護新模式，金管會今邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，內容就針對住院改門診、一日手術及在宅急症照護三大方向。

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石崇良上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，會前接受媒體聯訪，強調雖然今日不會參與會議，但衛福部一直有跟金管會在溝通討論。

石崇良表示，自己過去經常和金管會主委交換意見，主要議題在於，隨著醫療科技的進步、醫療模式的改變，過去很多是一定要住院才能夠治療或處理的處置，現在慢慢推向在門診或者是在居家來執行，像前年推動的在家住院，把原本要住院的感染症移到家裡面，民眾更方便，也減少家人照護負荷；去年開始又推動門診的靜脈抗生素治療。

下一步，石崇良說，還希望參照國外經驗，推動在家的癌症治療，像有些國外作法，第一次化療在醫院做，裝設人工血管之後，也可以選擇在家治療，減少院內感染的發生。

石崇良說，過去商業保險的醫療保單都限制住院才能給付，衛福部也常接獲第一線醫院反映，病人因為考量保險給付，阻礙新的照護模式推動。

石崇良指出，衛福部正積極跟金管會討論，希望跟保險業者溝通，調整給付方式，因應需求，其實這個是三贏新模式，導入之後，不但醫療費用比原先要住院下降，且對於民眾端來說，若保單可以涵蓋，也可以順利獲得理賠，另針對醫院跟健保體系而言，除費用下降，醫院病床的利用效益也會提升，對於人力短缺造成的病床需求的問題，也能夠得到這個紓解，是非常好的一些方向。

石崇良強調，接下來會分兩個層面，一是新型保單的開發，年底前就會有針對在家醫療等新型保單的開發；另外，針對舊有保單民眾的給付受限，要如何調整也進行討論。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

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