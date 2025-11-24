「門診抗生素治療」成趨勢，台大 OPAT 中心啟用 ! 感染症患者免住院、維持正常生活

為緩解急診壅塞，健保署今年 8 月祭出「門診靜脈抗生素注射（OPAT）」相關給付，讓部分感染症患者從住院轉門診接受治療，以降低待床壓力。台大醫院已經正式啟用 OPAT 中心，提供需長期靜脈抗生素治療病患一站式整合服務，讓病患無需住院便可以接受完整治療，維持正常工作與生活。

OPAT 與衛福部長石崇良積極推動的「在宅急症照顧計畫」息息相關。這計畫逐步擴大，讓病情穩定但不需住院的成人感染症患者，能在家中接受靜脈抗生素治療，例如:骨髓炎、關節炎、心內膜炎等長期的治療需求，同時也整合了「提早出院在家治療」（ESD）的服務。

台大醫院試辦 OPAT：降低住院率、減少院內感染風險

台大醫院急診醫學部主任張維典表示，過去感染症病患除了到急診就醫，也有部分病人來自門診，由於病房沒有空床，被安排至急診治療，等待住院時機，這就會增加急診暫留病人的數量。

台大醫院 OPAT 中心，主要是整合急診部、家醫部、內科部、藥劑部、護理部等多專科團隊。8 月起在急診試辦 OPAT 計畫，8 月收治 46 人、9 月 71 人、10 月收治 55 人，這些病人原先需要等待一般內科住院病床，以 9 月分 71 人換算，採門診靜脈注射抗生素，減少病床占床率 17％。

此外，避免長期住院可降低院內感染風險，也能減輕病患及家屬因住院產生的直接與間接經濟負擔。

肺炎、尿路感染免住院！健保署納 OPAT 給付，預計 2 萬人受惠

其實，過去感染症如肺炎、尿路感染、軟組織感染等患者，如果無法使用口服抗生素，患者通常必須住院接受注射。而為了有效利用病床資源，衛福部健保署 8 月開始將 OPAT 納入健保給付，推動抗生素注射治療從住院改為門診處理。

健保署估算每年約 20 萬人因感染症住院，若有一成可轉為門診治療，約 2 萬人受惠，預期可釋放病床，省下 3 億多元健保支出。不過，若患者持有住院型商業保險，恐降低選擇門診治療意願，石崇良坦言，後續將與金管會、保險局協調，讓保單設計與政策目標貼近。

文/劉一璇，圖/楊紹楚