門診超多孩童身體出紅疹！醫曝：刷毛衣物是元兇

近來許多孩童身上出現大片紅疹症狀，家長擔心是過敏或傳染病所致。兒童感染科醫師顏俊宇詢問後才發現，這些紅疹的出現與天氣轉冷時穿著有內刷毛的保暖衣物有關。

刷毛衣物雖然保暖力強，但排汗效果不佳，當孩童活動量較大時，汗水會悶在衣服內，容易引發熱疹或讓蕁麻疹大規模發作。(圖/資料照)

顏俊宇醫師透過粉絲專頁說明，刷毛衣物雖然具有保暖效果，但對皮膚敏感的兒童而言可能造成傷害。他指出兩大主要原因，首先是刷毛的化纖材質較為粗糙，直接接觸孩童嬌嫩的皮膚會產生物理性刺激，進而導致接觸性皮膚炎。

其次，這類材質雖然保暖力強，但排汗效果不佳。顏俊宇表示，當孩童活動量較大時，汗水會悶在衣服內，容易引發熱疹或讓蕁麻疹大規模發作。因此他不建議讓孩子直接穿著刷毛衣或毛衣。

針對正確的穿衣方式，顏俊宇強烈建議採用「洋蔥式穿法」。他強調，最關鍵的是接觸身體的第一層內衣必須選擇純棉材質，因為純棉具有吸汗且親膚的特性，能夠作為皮膚的保護屏障。外層再搭配刷毛衣或保暖毛衣，既能達到保暖效果，又能避免材質直接刺激皮膚。

醫師建議，在洗完澡身體還微濕時，立即全身塗抹成分單純的乳液，以鎖住水分並修復皮膚屏障，幫助紅疹盡快復原。 （示意圖／Pixabay）

若孩童已經出現紅疹症狀，顏俊宇也提供三項居家護理建議。第一是控制洗澡水溫，避免過熱的水溫洗掉皮膚的保護油脂，使紅疹更加搔癢。第二是簡化清潔程序，用清水清洗即可，避免使用過多沐浴乳或泡泡浴造成二次刺激。

最後一項關鍵是做好保濕工作。顏俊宇建議，在洗完澡身體還微濕時，立即全身塗抹成分單純的乳液，以鎖住水分並修復皮膚屏障，幫助紅疹盡快復原。

