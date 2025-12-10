門諾吉安巡迴醫療啟動 長輩不再需要舟車勞頓

門諾巡迴醫療前往吉安

讓長輩在地就醫更便利，門諾醫院承辦中央健康保險署「偏鄉巡迴醫療」，每週一上午固定時段在南華村文健站駐點看診，為長輩們免去舟車勞頓之苦，體長輩留住健康。

健保署東區業務組長黃兆杰表示，吉安鄉雖靠近花蓮市，交通仍有一段距離，對一般民眾而言，十幾分鐘的路程似乎很近，但對長輩來說，若沒有交通工具、子女又不在身邊，去醫院，並不是說走就能走的。花蓮縣衛生局長朱家祥更表示，都市也會有偏鄉，加上交通法規調整，70 歲以上長輩可能面臨駕照被收回，長輩連交通工具都沒有，看一次病就像要出遠門。林奶奶就說，她已兩年沒進大醫院，「不是不想去，是走不動。」如今，看到醫生到社區來，就像天上掉下來的禮物。



讓長輩在地就醫更便利，吉安鄉巡迴醫療目前提供固定服務時段：南華村文健站由門諾醫院每週一上午 9 點至 12 點駐診；永興村全民住宅社區則由吉安鄉衛生所於每週一下午 2 點至 5 點提供服務；光華村活動中心亦由吉安鄉衛生所在每週三下午 2 點至 5 點駐點看診。提醒民眾可依需求就近利用，讓醫療照護更貼近生活。