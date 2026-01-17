門諾基金會快閃花蓮火車站「樂捐東老索春聯送愛偏鄉過好年

門諾基金會於花蓮火車站舉辦「二０二六樂捐東老索春聯送愛偏鄉過好年」公益快閃活動。(門諾基金會提供)

農曆新年將至，門諾基金會於花蓮火車站舉辦「二０二六樂捐東老索春聯送愛偏鄉過好年」公益快閃活動，邀請返鄉旅客與在地民眾一同體驗手寫春聯的年節氛圍，透過隨喜樂捐，將新春祝福化為實際行動，支持東部偏鄉長者與身障弱勢家庭的照護服務。

門諾基金會表示，「樂捐東老索春聯」活動自二０二四年起連續舉辦，過去兩年皆於基金會總會一樓大廳進行，由書法家志工現場揮毫，吸引路過民眾與公益好友熱情參與。

今年特別走出總會，選擇人潮往來頻繁的花蓮火車站舉辦，希望透過公共場域的高能見度，讓年節氛圍與公益理念被更多人看見，也讓民眾進一步認識門諾基金會長期深耕花東偏鄉的長照服務。

門諾基金會指出，此次不少返鄉旅客與親子家庭駐足排隊等候，墨香與笑聲交織，現場洋溢濃濃年味與溫馨氛圍。除索取春聯外，門諾基金會也同步設置服務宣導攤位，向民眾介紹基金會在花東偏鄉推動的長照服務，讓公益參與不只停留在捐款，更深化對長照議題的理解。

門諾基金會表示，有不少外國旅客偏愛「春」字春聯，討個新春喜氣；許多民眾被「馬」字春聯吸引駐足欣賞，更有新加坡旅客一次挑選五組對聯，準備帶回國與家人分享年節喜悅。其中，以「平安喜樂」、「馬年大吉」等馬圖春聯最受旅客歡迎。

門諾基金會表示，一張手寫春聯，承載的不只是新年的祝福，更是一份對偏鄉長者與弱勢家庭的陪伴與關懷。感謝民眾在歲末年終以行動送暖，讓祝福不只貼在家門，也實際走進偏鄉需要幫助的家庭，陪伴他們安心迎接新的一年。