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門諾醫院健康管理大樓啟用，守護花東全齡健康。（圖：梁國榮攝）

門諾醫院11日舉行健康管理大樓揭牌感恩禮拜，在各界貴賓、捐款人與醫護同仁的見證下，這座結合人性化照護與花蓮在地特色的嶄新建築正式啟用。從78年前門諾會宣教士醫師駕著巡迴醫療車深入偏鄉，到今日健康管理大樓的落成，門諾始終堅守「愛人如己」的初心，將花東弱勢族群的健康照護推向全齡服務的新里程。

院長莊永鑣表示，門諾醫院78年來從一無所有、篳路藍縷走到今日，全仰賴當年傳教士秉持上帝的愛心，一步一腳印建立服務基礎。他說，舊院區已漸漸不符使用，因此將部份服務移至新大樓；健康管理大樓總經費超過8億元，全數來自社會愛心，共計超過1萬5千人次響應、累積5萬多筆捐款，「每一塊磚瓦都凝聚各界對花東鄉親最真摯的祝福。

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莊永鑣院長說，門諾承載了早年門諾會宣教士「愛人如己」的初心。（圖：梁國榮攝）

莊永鑣指出，不同於一般醫院的冰冷氛圍，健康管理大樓以人性化為核心，整合復健、洗腎、護理之家、健檢中心、產後護理及健康運動中心等服務，打造從出生到老年的連續性照護體系。他強調，這是一個超高齡社會應該有的照護建築，讓需要幫助的族群感受到溫暖與尊重。建築外觀取材自太魯閣峽谷山壁紋理，室內則融入海洋波浪與童趣元素，降低孩子對醫療環境的緊張感。

歷經十年籌備，克服疫情、缺工及地震等挑戰，門諾醫院從早期偏鄉巡迴醫療、長照園區到今日健康管理大樓啟用，每一步都見證社會信任的累積。未來門諾將持續秉持服務偏鄉、照顧弱勢的使命，讓醫療不僅治療疾病，更陪伴生命每一個階段，與花東鄉親走向更健康、更有希望的未來。（梁國榮報導）

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