門諾醫院健康管理大樓揭牌 提供全齡健康照護新基地

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記者湯平／花蓮報導

門諾醫院今（11）日舉行健康管理大樓揭牌感恩禮拜，在各界貴賓、捐款人、合作夥伴及醫護同仁見證下，共同迎接這座全新健康照護基地正式啟用。這不僅是一棟新建築的落成，更象徵門諾醫療服務從疾病治療走向健康促進，從生命起點到高齡照護，建構更完整的全齡健康照護網絡。

門諾會醫療財團法人董事長賴史忠表示，門諾在花東深耕近80年，始終秉持耶穌基督愛人如己的精神服務鄉親。健康管理大樓落成，不只是醫療空間的擴建，更代表門諾對花東居民健康需求的長期承諾。從早期深入偏鄉巡迴醫療，到今日打造結合預防保健、兒童發展、復健醫療及高齡照護的健康基地。

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健康管理大樓地下2層、地上5層，總工程經費8億元，其中醫院自籌6億元，其餘經費皆來自社會大眾、企業團體及長期支持門諾的捐款者共同成就。興建期間共超過1萬5千多人響應捐助，累積超過5萬筆捐款，從企業機構到一般民眾，許多人以不同方式參與這項醫療建設，匯聚成守護東部健康的重要力量。

門諾醫院表示，健康管理大樓自2015年開始規劃，歷經10餘年籌備，克服疫情、缺工缺料、物價上漲及地震等挑戰，終於順利完工。大樓以智慧健康建築為理念，整合健康檢查中心、兒童發展聯合評估中心、居家早療、復健治療、吞嚥照護、矯具義肢中心、血液透析中心及產後護理之家等服務，照顧對象涵蓋嬰幼兒至高齡長者，打造完整的全齡健康照護體系。

健康管理大樓融入大量海洋與童趣元素。藍色波浪意象貫穿公共空間，象徵花蓮依山傍海的自然特色與生命流動的力量；兒童樓層則運用溫暖明亮的色彩、趣味造型及互動設計，降低孩子對醫療環境的陌生感與緊張情緒，讓治療與陪伴能在更友善的氛圍中進行。建築外觀則取材自太魯閣峽谷山壁紋理，展現花蓮在地特色，也象徵門諾如山般堅定守護東部居民健康與花東鄉親一起走向更健康、更有希望的未來。

健康管理大樓融入大量海洋與童趣元素，譬如藍色波浪意象貫穿公共空間，象徵花蓮依山傍海的自然特色與生命流動的力量。(門諾醫院提供)