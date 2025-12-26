門諾醫院化身「聖誕老公公」圓夢花蓮光復幼童

門諾醫院化身為孩子眼中的「聖誕老公公」，走進大進國小附設幼兒園，將溫暖與笑聲帶到校園。(門諾醫院提供)

記者林中行／花蓮報導

距離九二三洪災滿三個月，許多家庭仍在清理滿目瘡痍的家園，門諾醫院不忍讓孩子的聖誕節少了笑聲，特別添購玩具、化身為孩子眼中的「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園，把聖誕禮物親手送到孩子懷裡，也將溫暖與笑聲帶到校園。

門諾醫院表示，「謝謝門諾醫院，謝謝聖誕老公公！」稚嫩童音此起彼落，成了今年花蓮光復最溫柔的聖誕祝福，幼兒園瞬間變身童話場景，讓孩童臉上掛滿笑容。

門諾醫院指出，小兒科主任吳俞哖、發展部主任連竟堯一早帶隊到場分送禮物，孩子們排著隊，眼睛緊盯著紙箱，迫不及待拆開驚喜。「謝謝聖誕老公公！」一聲聲童言童語此起彼落。

廣告 廣告

小兒科主任吳俞哖表示，指次別準備的禮物有變形金剛、滑板車、LABUBU、恐龍模型，甚至是一座小小溜滑梯。對大人來說或許只是玩具，對孩子而言，卻是災後生活中最珍貴的擁有，是重新拼湊快樂童年的重要碎片。

有孩子悄悄對醫師說，我家以前都沒有玩具，這是我收到的第一份禮物。短短一句話，道盡災區孩子的日常，也讓現場不少人紅了眼眶。這場聖誕派對，不只是送禮，更是讓孩子感受到「我被記得、我被在乎」。

門諾醫院表示，災後重建不只修補房屋，也需要撫慰人心，尤其是孩子。透過一張張心願卡、一份份禮物，希望替孩子留住童年該有的溫度，讓笑容成為他們走過風雨的力量。

吳俞哖說，孩子的笑容，是災後最珍貴的禮物，我們改變不了已發生的事，但希望用一點心意與溫暖，陪他們走向有希望的明天。