門諾醫院推薄層抹片準確率高守護東部女性健康

門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」，免費提供東部婦女採檢。(門諾醫院提供)

記者林中行／花蓮報導

子宮頸癌為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」，相較傳統抹片檢查，整體準確率提升至百分之九十五以上。

門諾醫院癌症中心篩檢組長李靜婷指出，根據統計民國二０二０年至二０二二年間，台灣每年仍有約一千至二千名女性罹患子宮頸癌；不過，在國健署積極推動篩檢政策下，子宮頸癌的發生率與死亡率已有明顯下降，二０二二年死亡人數降至六百零八人，顯示「早期檢查、早期治療」確實能挽救生命。

李靜婷表示，為鼓勵更多女性主動進行子宮頸癌篩檢，門諾醫院善用「安寧療護暨癌症防治基金」資源，提供二十五歲以上女性免費接受薄層子宮頸抹片檢查的服務，真正將預防醫學落實在日常生活中。

李靜婷強調，與傳統抹片相比，薄層抹片技術更具準確性與效率。傳統抹片需將採檢細胞塗抹於玻璃片上，過程中容易因塗抹不均或受到分泌物、血液污染，導致檢體品質不佳，甚至需重新採檢，不僅浪費時間，也增加心理壓力。

薄層抹片是將整支採檢刷直接置入保存液中送檢，經儀器過濾雜質並進行染色與判讀，能完整保留細胞結構，使影像更清晰、判讀更精準，「過去因檢體品質不佳而需要重做的比例，大幅下降，幾乎不用再重複採檢。」

李靜婷指出，薄層抹片檢查在多數醫療院所仍屬自費項目，但門諾醫院這項高品質檢查全額由基金支應，女性朋友無需自掏腰包，也能安心接受最先進的篩檢服務。