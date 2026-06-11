門諾醫院新健康管理大樓落成 院長：將啟動全台首個醫院危老重建案

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門諾醫療財團法人新建健康管理大樓，今(11)天落成啟用。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在花蓮深耕78年的門諾醫院，在花蓮市美崙總院附近斥資8億元興建的健康管理大樓，歷經10年規畫興建今(11)天落成啟用，將總院舊大樓的健檢、復健、洗腎中心、月子中心搬到新大樓。院長莊永鑣說，信實、仁愛2棟老舊大樓預計年底拆除，將斥資30億元興建綜合醫療大樓，這將是全國第一個醫院危老重建案。

健康管理大樓為地下2層、地上5層，總經費超過8億元，醫院自籌6億元，其餘經費來自民間及企業團體，共有超過1萬5千人次、超過5萬筆捐款，從2015年開始籌備，克服疫情、缺工及原物料上漲、地震等挑戰，將原本在總院的整合健康檢查中心、兒童發展聯合評估中心、居家早療、復健治療、吞嚥照護、矯具義肢中心、血液透析中心及產後護理之家等服務納入。

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門諾醫院健康管理大樓洗腎中心。(記者花孟璟攝)

新大樓融入大量海洋與童趣元素，以藍色波浪意象貫穿公共空間，融入花蓮依山傍海的自然特色，今天的感恩禮拜及落成儀式，包括門諾會醫療財團法人董事長賴史忠、院長莊永鑣、花蓮縣長徐榛蔚及縣議員魏嘉賢、楊華美等地方各界參加。

院長莊永彪說，感謝78年前門諾會宣教士的愛，讓門諾從無到有，在初期物質條件不佳的情況下，繼承前輩精神一路走到今天，持續照顧東部弱勢鄉親，由於總院空間漸不敷使用，新建健康管理大樓採用人性化設計，從新生兒照顧到長輩，不僅讓洗腎民眾有新穎的場所，花蓮高達7成的嬰兒都在門諾接生，希望讓產後媽媽和小寶寶得到產後護理之家的安心照顧。

小朋友看病容易焦慮沒耐心，以報廢巡迴醫療車改裝的長頸鹿圖書車，就停在樹下讓孩子們接觸書香。(記者花孟璟攝)

新大樓落成後，總院院區內超過45年的兩棟老舊大樓信實樓、仁愛樓也將拆除，預計年底完成。

莊永鑣說，歷經多年颱風地震，年代久遠的老舊大樓不符現代需求「與其補強、不如拆除新建」，院方已將此計畫申請為全台灣第一棟「危老重建」的醫院大樓，以換取更大的空間、更好的醫療環境。

他說，拆除後原址將興建綜合的現代醫療大樓，包括1樓急診、2樓加護病房、3樓開刀房及4樓準備室、5樓外科病房，還有高壓氧治療中心等，重建經費預估約30億元。

門諾健康管理大樓內可看海景的運動中心，需要提高肌耐力的患者可多做運動增進健康。(記者花孟璟攝)

新大樓採用大量的海洋意象，與一般醫院冷冰冰形象不同。(記者花孟璟攝)

門諾健康管理大樓今天剪綵。(記者花孟璟攝)

門諾醫院義肢矯具中心也搬到新健康管理大樓，物理治療師吳健銘示範使用3D列印機進行義肢矯具製作。(記者花孟璟攝)

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