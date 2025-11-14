「閃兵二班」起訴12人 修杰楷等5人求刑2年8月
社會中心／綜合報導
藝人閃兵案如同雪球越滾越大，從王大陸開始，檢警接連展開第二波、第三波搜索行動，知名藝人陳零九、威廉、陳大天等人都被拘提到案。新北檢繼6月第一波起訴28人後，今天（14）再起訴12人，其中包括Energy坤達、修杰楷、陳柏霖等人都在名單內，並求刑2年8月。
戴著棒球帽和口罩，藝人修杰楷刻意用外套遮住手銬，上個月閃兵案第三波搜索行動，除了他，還有「大仁哥」陳柏霖、「棒棒堂」成員小杰，以及Energy坤達、書偉都被拘提，狼狽模樣進入警局、地檢署，雖然都以35到50萬元交保，如今檢方起訴，通通求刑2年8月。
「閃兵二班」起訴12人（圖／民視新聞）
逃兵案連環爆，起因從王大陸開始，花了360萬想閃兵，但主嫌當時因為詐騙案入獄，王大陸找不到人，以為自己被騙而報案，警方一查，發現他偽造病歷逃兵，結果雪球越滾越大。
起訴書指出，主嫌陳志明2010到2011年間，教導修杰楷、謝坤達等5名藝人，前往區公所申請役男變更體位複檢，從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」，複檢階段再由陳志明代為量測自費附掛的24小時血壓機，取得中度或重度高血壓，來取得免役資格，事成後收取10萬到30萬元不等費用。
「閃兵二班」起訴12人（圖／民視新聞）
逃兵案持續延燒，檢警不排除還有其他藝人涉案，將發動第四波拘提行動。
