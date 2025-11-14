閃兵二班5藝人為何求刑2年8月 最高檢說話了

最高檢察署。呂志明攝



新北地檢署偵辦閃兵弊案，今日將涉嫌逃兵的藝人修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰5人等人，依違反《妨害兵役治罪條例》起訴，並各求處2年8月徒刑，以往逃兵的量刑過輕，這回為何檢察官求刑那麼重？對此，最高檢察署解釋，因為5人的法定役期為1年10月，且享有高度媒體關注與名聲帶來的社會紅利，但卻想僥倖不服兵役，因此建請量處有期徒刑2年8月，讓這些藝人逃避的兵役全都補好補滿。

逃兵案件的定義。最高檢察署提供

閃兵案件與所有妨害兵役案件的占比統計。最高檢察署提供

兵役制度是維繫社會安定與國家防衛的重要基石，然而逃避兵役的行為對制度公平性與防衛體系運作造成嚴重危害。根據我國相關法律，逃避兵役的犯罪行為可分為三種類型，其中以「閃兵案件」所造成的影響最為重大。此類案件主要涉及役男不依法接受兵籍調查、徵兵檢查、抽籤或徵集等行為，依據《妨害兵役治罪條例》第3條、第4條規定，可處以5年以下有期徒刑。

閃兵藝人謝坤達。資料照。李政龍攝

最高檢察署表示，新北地檢偵查團隊在面對閃兵案件時，採取迅速且嚴謹的偵辦策略。以第一波偵結案件為例，檢方在搜索後僅24天內即完成起訴並具體求刑，有效遏阻不肖份子妄圖逃避兵役的不法行為。迄今已成功起訴40人次，展現檢察機關維護兵役制度公平性的決心與效率。

閃兵藝人廖允杰。資料照。李政龍攝

最高檢察署在今年10月24日發布新聞稿指出，我國兵役制度仍存有諸多缺失與漏洞，亟需重新檢討與整頓。呼籲相關主管機關應通盤檢討《兵役法》第32條以下的徵兵處理機制，包括核實兵役體位認定及提高法定刑度至7年以下有期徒刑，以杜絕心存僥倖之役男利用制度漏洞逃避兵役的可能。

閃兵藝人張書偉。資料照。李政龍攝

此外，檢察機關對於情節重大之閃兵案件採取從嚴從速的辦案原則。最高檢察署於10月27日已函請各地檢察機關，要求對妨害兵役治罪條例第3條、第4條案件（即閃兵案件）進行快速追查並提起公訴，並於必要時向法院具體求刑。若判決量刑過輕，則依法提起上訴，以確保法律宣導效果，遏止不法逃避兵役行為。

閃兵藝人修杰楷。資料照。李政龍攝

最高檢察署表示，透過執法機關迅速且嚴格的追訴措施、嚴加懲罰方式，不僅鼓舞民心士氣，還是防止逃避兵役最有力的法律宣導，杜絕不肖人士妄圖閃兵的僥倖心態，共同維護兵役制度公平，守護國家安全。

閃兵藝人陳柏霖。資料照。李政龍攝

