閃兵代價太輕？ 劉世芳「刑期擬加重2／3」：超過36歲考慮服替代役

藝人閃兵案審理中，新北地院日前傳喚集團首腦陳志明，共犯李名宸、張忠、林逸楷。多名藝人今年5月開始陸續拘提訊後獲交保，包括王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維、陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉、Energy坤達等人。最高檢察署就建議，閃兵刑責應從目前5年以下提高為7年以下，另有藍委提案修法，要求閃兵者即使達到除役年齡36歲，仍要補服役。對此，內政部長劉世芳也給出說法。

劉世芳今天（11／6）主持部務會報後記者會，針對最高檢建議閃兵刑責提高為7年以下，劉世芳表示尊重法務部，國防部也傾向同樣的態度。

至於藍委黃健豪提案修《兵役法》，未服役者不因屆齡36歲除役，劉世芳說，國防部是常備兵役，超過36歲可能體力狀態不能服兵役，假設原來判定替代役，也許可以考慮替代役。

外界也關注兵役體位標準修訂公告時間，役政司長沈哲芳則補充，預計11月中旬預告，不少細節要討論，明天也會跟國防部確認項目，包括精神疾病的確認比較麻煩是醫生檢查很難鑑定，必須實務面與軍方精神科醫師、醫學協會再次確認，還要最後程序，倘若有要調整，預告也可能再往後延。

劉世芳補充，內政部和國防部態度一致，體位標準一定要加嚴格，無論如何，這是憲法上要求中華民國役男應該處理的方向。至於先前喊出BMI大於45服替代役，劉世芳也說，役男入營會先確認屬於天生還是裝出來的，入營後會先減重，會根據標準，不管是服常備役或替代役，量能對整體國防要有幫忙，若沒有幫忙就會用其他方案代替。

