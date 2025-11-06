閃兵刑責加重至7年？ 顧立雄：將與內政部等單位研議

即時中心／顏一軒、李美妍報導

藝人王大陸「閃兵案」連環爆，包含陳柏霖、修杰楷、Energy坤達、大嘴巴薛仕凌等人都涉入其中。法務部最高檢察署建議，將閃兵的法定刑度從5年以下徒刑提高至7年，台中藍委黃健豪也提案欲修改《兵役法》，明定即使閃兵者達36歲的除役年齡，依舊要補服兵役。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，將來會與內政部與相關部會研議，但除役年齡與妨礙兵役並未完全連結在一起，除役年齡則會考慮每個不同階層能夠達成任務所需要的年齡，而來進行適切的考量。





今早9時，立法院外交及國防委員會邀請顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢，同時顧立雄也於會前接受媒體聯訪。

記者提問，國防部是否要動用特別預算，擬購買635套「可攜式無人機反制系統」？顧立雄回應，「我想這些都還在建案當中，細節我想在這個時候不便透露」。

記者追問，法務部認為閃兵刑責提高到7年，也有立委提案要修改《兵役法》閃兵者達36歲的除役年齡，依舊要補服兵役，您會支持嗎？

對此，顧立雄表示，「妨礙兵役罪條例相關刑責的問題，我想會由國防部、內政部還有相關部會來進行研議；至於除役的年齡跟妨礙兵役其實沒有完全連結在一起；事實上若構成妨礙兵役行為，就會以妨礙兵役自罪條例治罪，而除役年齡則會考慮每個不同階層能夠達成任務所需要的年齡，我們會來進行適切的考量」。

另，針對美國普立茲獎得主佛里曼（Thomas Friedman）稱美國總統川普不會保衛台灣一事，顧立雄則說，台灣要發展先進科技，讓我國成為不可或缺角色，這一點他也有特別提到；而我們也正在朝向這個方向在努力。

就安全議題而言，他強調，「台美之間都有共識，要強化自我防衛能力，美國不但協助強化我們自我防衛能力，也同時在印太周邊國家，結合共同要來嚇阻中國、理念相近國家，提升我們集體嚇阻能力，以實力確保和平，我想這仍然是美國不變的一個政策方向」。





