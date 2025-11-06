閃兵刑責從5年提高至7年 顧立雄：除役年齡也將適切考量
藝人閃兵案頻傳，最高檢察署強烈建議修法將妨害兵役刑責由現行5年以下提高至7年以下有期徒刑，以杜絕僥倖心態。國防部長顧立雄今天（6日）表示，相關刑責，會由國防部、內政部以及相關部會研議，除役的年齡跟妨害兵役沒有完全連結，有構成妨害兵役的行為就會依照相關條例治罪。不過顧立雄特別提出，退伍軍人的「除役年齡」會考慮不同階層達成任務所需，來做適切考量。
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。顧立雄並於會前受訪時作了上述表示。
根據目前各階除役年齡為，二級上將：70歲；中將：65歲；少將：60歲；上、中、少校及士官長：58歲；上、中、少尉及上、中、下士：50歲；志願役士兵：45歲；義務役士兵、補充兵：36歲。除役年齡是否因為顧立雄的指示進行「適切考量」目前尚無定論。
由於後備軍人於除役年齡前必須履行的義務就是接受國防部教召，而除役則代表正式解除兵役身分，不再需要接受任何召集。如今顧立雄拋出「除役年齡會考慮不同階層達成任務所需，來做適切考量。」勢必也會造成後備軍人的議論及反彈。
事實上，國防部近年來對於以後備軍人以「出國」規避教召的作法管制趨嚴。因此教召員假若在接獲教召期程內，教召員要以「因事赴國外」申請免召，通常不予覈准，甚至可能面臨刑責。
