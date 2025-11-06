閃兵判太輕！最高檢研擬「刑責調高至7年」 顧立雄：做適切考量

最高檢研擬「刑責調高至7年」，顧立雄表示會做適切考量。（本刊資料照）

閃兵集團「肉粽串」抓出一大票閃兵藝人，當中不乏大咖男星，但他們都已超過除役年齡，等於免於再服兵役，傳研擬將刑責調高至7年。對此，國防部長顧立雄今（6日）表示，會做適切考量。

薛仕凌、阿達赴新北檢自首 不認閃兵：只是有聯絡

藝人閃兵案從王大陸被爆出後，2波閃兵名單可謂星光熠熠，他們透過閃兵集團假造病歷，順利騙過複檢，成功免役。最近則有2名藝人薛仕凌、阿達主動到案，但2人聲稱只是有與閃兵集團聯絡。

今上午媒體詢問，有關於最高檢建議閃兵刑責從5年提高至7年，另外也有立委提案修兵役法，超過36歲的閃兵者仍要補服役？顧立雄表示，有關於妨礙兵役自罪條例相關刑責，會由國防部跟內政部及相關部會進行研議。

顧立雄進一步說明，除役年齡與妨礙兵役並非完全連結在一起，事實上若有構成妨礙兵役行為，就會以妨礙兵役罪條例來治罪。至於除役年齡部分，顧立雄強調會考慮對於每一個不同階層，其所能夠達成任務所需之年齡，來做適切考量。

