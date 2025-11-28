閃兵又陷財務危機？陳柏霖爆公司遭友人掏空 經紀人回應了

男星陳柏霖近期陷入閃兵風波，未料，他28日遭《鏡報新聞網》爆出旗下公司「無敵影業」被信任友人掏空，爆發財務危機，就連先前閃兵案的50萬元保釋金都需向友人周轉，引外界震驚。對此，陳柏霖經紀人也做出回應了。

男星陳柏霖遭傳旗下公司「無敵影業」被信任友人掏空。（圖／翻攝IG chenbolin）

根據《鏡報新聞網》報導，近期有知情人士爆料，陳柏霖擔任董事長的境外公司「無敵影業資產管理股份有限公司」疑遭信任多年的朋友掏空，由於他平時忙於演藝工作，較少過問公司財務細節，不過他近期陷閃兵風波，收入銳減，準備收掉公司，在處理員工資遣費時，才發現財務出現問題。

報導中更進一步指出，這名涉事友人曾效力於「太子集團」首腦陳志底下，而陳志近期因涉嫌跨境詐欺與大規模洗錢案受到國際關注，也讓陳柏霖相當不安，正在尋求律師協助釐清。

陳柏霖近期陷入閃兵風波。（圖／中天新聞）

針對陳柏霖財務陷入危機、公司遭友人掏空一事，《中天新聞網》記者詢問陳柏霖經紀人，對方否認傳聞，僅簡短回應：「謝謝關心，該則報導並不確實。」

陳柏霖經紀人否認相關報導。（圖／翻攝IG chenbolin）

事實上，陳柏霖在10月21日因涉嫌閃兵遭警方拘提，偵訊完畢後，他以50萬元交保，並在步出新北地檢署時，微笑受訪回應：「我很謝謝今天的檢察官，讓我直接面對我年少時候所做出很取巧荒謬的選擇，我會尊重司法配合調查，謝謝各位。」而新北檢日前依妨害兵役條例，起訴第3波搜索的涉案人員共12名，陳柏霖也在名單內。

