閃兵團請看好！57歲顏志琳胸肌藏不住 「涼山特勤隊」退役說話了

【緯來新聞網】「動力火車」擔任愛心大使，今（3日）出席華山基金會「聖誕孤老人 到宅服務車募集」記者會，透露除本身就有捐贈外，也會將普發1萬元現金加碼獻愛。演藝圈閃兵事件頻傳，57歲顏志琳曾在「涼山特勤隊」服役，被網友拱說可以拍閃兵王實境秀，由他當大魔王，不過他很低調，認為自己只是把該做的事做好，至於還保留當年身手？他笑稱：「不好說。」

動力火車現身愛心活動。（圖／記者許方正攝）

動力火車人氣強強滾，今年尾牙邀約近百場，但是時間有限，只能量力而為，所以其實雖然沒有公開露面，但是都一直有演出，尤秋興愛開玩笑：「默默賺，輕鬆唱個4首歌，躺著賺。」至於跨年場，他們接了2場，將會在台中跨年。



相較之下，顏志琳的身材較爲精壯，雙手叉腰明顯可見結實胸肌，讓人想起被翻出在「涼山特勤隊」服役的經歷，但是他很低調，平時鮮少提起，女兒也是看到新聞報導才得知，會好奇詢問。對於當初服役的記憶，他感覺欲言又止，不過有提到有許多傳言，跟實際上有一些不同。



雖然是個筋肉人爸爸，但是在女兒面前就是暖爹。顏志琳的千金們很喜歡韓團「Twice」，雖然財政大權在老婆手上，但苦力就落在他身上，負責去買票還有接送，「兩場都去看，很興奮，她們說一直尖叫、掉眼淚，很開心」。

動力火車默默賺很多！（圖／記者許方正攝）

關於明年的規劃，顏志琳很篤定地說：「明年肯定是有演唱會，可以期待一下。」尤秋興很驚訝反問：「那麼肯定？」不過是在大巨蛋還是小巨蛋就不知了，雖然有這樣的夢想，但是能不能做到也很憂心，尤秋興又說：「想去跟能夠實現是不一樣，之前是說想要去但不是有自信。」期待粉絲能夠熱情表現，讓他們美夢成真。



華山基金會正推動「2026愛老人愛團圓」，支持到宅服務車100萬元/台/隨喜；送愛到家1250元/位/月或15000元/位/年，邀請社會大眾加入「聖誕孤老人 到宅服務車募集」行列。

顏志琳胸肌線條若隱若現。（圖／記者許方正攝）

