閃兵增肥不稀奇！韓男「日跳繩1千下」暴瘦僅47公斤 下場慘了

南韓大邱一名20多歲男子，為逃避兵役瘋狂節食與運動，每天跳繩1千下，導致175公分身高體重僅47公斤，造成身體受損，法院認定他違反兵役法，被處有期徒刑8個月、緩刑2年。

《韓聯社》報導，法院指出，這名男子在2021年2月得知體質量指數（BMI）低於16，即可獲得社會服務替代役資格，隨即從同年7月至9月，每天跳繩1千下，並在體檢前3天瘋狂節食，試圖用人工方式降低體重、通過替代役資格。

報導指出，當時這名男子身高175公分，體重超過50公斤，但在9月16日的大邱慶北地方兵務廳第一次兵役體檢中，體重測量為46.9公斤（BMI 15.3），11月29日第二次體檢為47.8公斤（BMI 15.5），最終獲得社會服務替代役判定。

男子開庭時主張，他僅為「增強體力」而跳繩，並未刻意限制飲食，但法院依據尿液檢測結果顯示，他「可能存在飢餓或長期禁食」，再加上其與友人的訊息內容，認定其主張不成立。

法院表示，「他為逃避現役兵役刻意減重，並有向朋友傳授類似方法的情況。」但考量其減重方式「並未造成身體受傷或損害，而且原本就處於偏瘦狀態，減重幅度有限」，最終酌量判處緩刑。

