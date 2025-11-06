閃兵延燒！最高檢提「刑責加重至7年以下有期徒刑」 顧立雄：適切考量

記者詹宜庭／台北報導

演藝圈閃兵風暴持續延燒，最高檢察署建議修法將妨害兵役刑責由現行5年以下提高至7年以下有期徒刑，國民黨立委黃健豪也提案修《兵役法》，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。國防部長顧立雄今（6日）受訪表示，妨礙兵役自罪條例相關刑責問題會由國防部、內政部等相關部會進行研議，除役年齡與妨礙兵役沒有完全連結一起，除役年齡則會考慮每個不同階層能夠達成任務所需的年齡進行適切考量。

顧立雄上午赴立法院報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。

廣告 廣告

針對最高檢建議修法將妨害兵役刑責由現行5年以下提高至7年以下有期徒刑，藍委黃健豪也提修《兵役法》，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡。顧立雄受訪表示，妨礙兵役自罪條例相關刑責問題會由國防部、內政部等相關部會進行研議，除役年齡與妨礙兵役沒有完全連結一起。事實上，若構成妨礙兵役行為就會以妨礙兵役自罪條例治罪，除役年齡則會考慮每個不同階層能夠達成任務所需的年齡進行適切考量。

另對三度獲得普立茲獎的《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）5日在「2025遠見高峰會」上發出警告稱「無法確定川普是否會保護台灣」。顧立雄說，佛里曼說，台灣要發展先進科技，成為不可或缺的角色，我們也正在朝這個方向努力。就安全議題而言，台美之間都有共識，要強化自我防衛能力，美國不但協助強化我們自我防衛能力，也在印太地區結合嚇阻中國的理念相近國家，提升集體嚇阻能力，以實力確保和平，這仍是美國不變的政策方向。

更多三立新聞網報導

樺加沙颱風救援有功 顧立雄親頒「救災紀念章」予101位陸海空官兵代表

黃仁不滿M1A2T戰車紀念臂章有Taiwan 顧立雄：沒有要搞意識型態

徐巧芯最新發聲：海鯤號沒有被刪減預算，也沒有「可以潛了」這件事

軍購刺針飛彈增至2621枚 顧立雄曝：首批今年第四季可以獲得

