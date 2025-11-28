閃兵役又爆財務危機？ 陳柏霖傳公司遭掏空交保金用借的...經紀人回應了

藝人陳柏霖上個月因「閃兵案」遭起訴並坦承犯行，面臨2年8個月的求刑，原本滿檔的代言和活動全面停擺。在演藝事業陷入低潮之際，今（28日）又被爆出財務出現狀況，傳聞甚至連先前50萬元的交保金都是跟朋友周轉而來。對此消息經紀人做出回應。

根據《鏡報》爆料指出，陳柏霖雖然是公司「無敵影業」的董事長，但平時鮮少過問公司財務。在閃兵案爆發後，他因工作暫時停擺，開始考慮收掉公司並資遣員工，此時才驚覺公司金流出狀況，疑似遭信任友人掏空，爆發財務危機。

廣告 廣告

爆料進一步指出，陳柏霖不僅先前的閃兵交保金，連接下來可能面對的龐大代言違約金，都必須向外借貸周轉。

對於媒體爆出的財務危機與交保金借貸傳聞，陳柏霖的經紀人回應Yahoo奇摩娛樂：「謝謝關心，該則報導並不確實。」否認了財務危機的說法。

陳柏霖上個月坦承為了免役，曾花了10萬元找閃兵集團偽造高血壓病歷。當時他以50萬元交保候傳，受訪時面帶微笑表示：「謝謝今天檢察官，讓我直接面對我以前年少時候做出的取巧荒謬的選擇，我會尊重司法，也會配合檢察官調查。」

目前，陳柏霖仍在等待司法判決，其演藝事業前景仍充滿不確定性。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導