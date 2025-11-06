閃兵慘了！最高檢提修法「最重關7年」 顧立雄正面回應

最高檢近日下令全國檢察機關對相關案件「從嚴、從速」偵辦，並建議修法將《妨害兵役治罪條例》刑期由現行5年以下，調高為7年以下有期徒刑。對此，國防部長顧立雄今（6）日回應，將與內政部及相關部會研議修法可行性。（本報資料照片）

藝人涉及「閃兵」案件陸續曝光，繼金鐘影帝薛仕凌、歌手阿達主動自首後，最高檢近日下令全國檢察機關對相關案件「從嚴、從速」偵辦，並建議修法將《妨害兵役治罪條例》刑期由現行5年以下，調高為7年以下有期徒刑。對此，國防部長顧立雄今（6）日回應，將與內政部及相關部會研議修法可行性，並強調除役年齡將依軍種與職務需求進行整體評估。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「國軍無人載具部隊建置與訓練規劃」。顧立雄會前受訪表示，對於最高檢建議加重「閃兵」刑責，國防部會配合內政部共同研議，妨害兵役案件若符合構成要件，將依法嚴辦。

顧立雄也指出，除役年齡與妨害兵役罪並無直接關聯，會依任務與層級考量，進行合理設定。他解釋，事實上有構成妨礙兵役的行為，就會以妨礙兵役治罪條例來治罪。至於除役的年齡是如何，會考慮到我們對於每一個不同階層，他們能夠達成任務所需要的年齡，來做考量。

藝人涉入兵役爭議的案件仍未止息。檢警查出，包括王大陸、陳零九、威廉、修杰楷、陳柏霖、書偉、坤達等多位藝人皆遭調查。先前藝人唐振剛率先出面自首，隨後薛仕凌與阿達也主動赴相關單位說明案情。

內政部長劉世芳上月5日在立院透露，檢調目前已進行四波查察，內政部早在數月前即請各縣市政府及檢調協助追查可疑對象。她呼籲，不論是藝人或一般民眾，若在體檢或申報過程中涉及違規，應主動出面自首，「這樣會比較好」，以免事後被查辦面臨更重刑責。

