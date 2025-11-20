「閃兵成員」陳向熙認錯 今晨剃平頭入伍

陳向熙（Teddy）今年5月捲入閃兵風波，今晨已入伍服兵役。（臉書）

前男團「spexial」成員陳向熙（Teddy）今年5月捲入閃兵風波，在社群消失半年的陳向熙今（20日）在社群中發文致歉，並曬出理平頭的照片，據悉他今早已經搭火車到成功嶺新訓中心，未來將當替代役。

陳向熙寫下：「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。我會認真整理自己，再次謝謝你們的包容。」32歲的他，還未到免疫年齡，依法先去服兵役。

廣告 廣告

2025年10月27日新北地方法院，開庭審理第一波閃兵案被起訴的役男，涉案藝人陳向熙當庭認罪坦承犯行，接者爆料遭到集團掮客陳志明欺騙。聲稱當初將自己宿疾與家族病史告訴陳男，對方聲稱可利用罹患「次發性高血壓」合法漏洞申請免役，加上陳男要他把24小時血壓監測記錄器交給別人代揹造假，才發現自己犯罪，但箭在弦上、心存僥倖，非常後悔。

更多鏡週刊報導

金宇彬愛情長跑10年 娶回申敏兒

陳澤耀遭倒吊臉漲紅 陳雪甄蝴蝶刀手滑險飛出

跨國愛情懸疑片《解碼》首映好評炸裂 大馬女導演盼拍出人性「第二層真實」