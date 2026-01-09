閃兵查個資案外案！王大陸情侶檔出庭放閃 女友小名曝光

藝人王大陸豪砸360萬卻閃兵失敗，女友闕沐軒也為了討回被潘姓男子詐騙的400萬，情侶檔一同找上富二代好友游翔閔，透過關係查找個資，結果兩人皆因違反個資法被起訴。今（9）天下午開庭，王大陸和闕沐軒互為證人，兩人當庭放閃，王大陸作證過程中不小心喊了女友的小名，闕沐軒也內疚地說連累了王大陸。

王大陸今日再度開庭，身穿黑色羽絨外套搭上黑帽黑褲，和女友闕沐軒一前一後現身，但進了法庭兩人互為證人，坐上證人席之後還不自覺地拼命放閃。在王大陸的對話紀錄中，意外曝光闕沐軒的小名是「小木頭」，而闕沐軒在當證人時也忍不住說，是自己連累了王大陸，維護之情顯而易見。

高階警坦承「資料我查的」！律師庭外氣到摔筆

調查發現，這對情侶檔幾乎同一時期碰上倒楣事，王大陸花360閃兵失敗要找陳姓業者，闕沐軒被潘姓男子詐騙400萬也想討回來，兩人都透過富二代游姓男子牽線找上黑白兩道追錢、問個資。

開庭時，王大陸對於個資來源大多都說不記得、不清楚，但時任北市刑大代理隊長劉居榮卻脫口而出「資料是我查的」，讓律師氣到出了法庭還憤怒摔筆。閃兵案插曲不斷，接下來將在1月21日上午再次開庭追問細節。

※未經判決確定者，應推定為無罪

