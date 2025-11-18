閃兵案出庭14分鐘 王大陸認罪「兩度鞠躬道歉」

台北市 / 綜合報導

藝人王大陸首度因閃兵案出庭！今(18)日上午抵達新北地院，穿著一身樸素。他在庭上認罪，並且兩度鞠躬致歉，對檢方起訴內容無異議，開庭時間僅14分鐘。而針對閃兵價碼，王大陸說一再被陳姓主嫌要錢，幾次下來共付了360萬，不過陳姓主嫌先前表示只收了260萬，差了100萬，法院將再傳喚兩人釐清。

戴著黑色帽子黑色口罩，一身低調樸素藝人王大陸，撐著傘走進新北地院，藝人王大陸VS.記者說：「(很多藝人都被你扯出來了)，(會覺得抱歉嗎)。」

廣告 廣告

雖然之前已經來過幾次，但為閃兵案出庭是第一次，一大早出門似乎有點急，連身分證都忘了帶，最後法官審酌王大陸是名人，身分便於確認才同意他出庭。

藝人王大陸VS.記者說：「(被求刑一年會擔心嗎)。」面對記者提問不發一語，不過在庭上可不一樣，法官問他認不認罪，王大陸立刻認罪，隨即起身先向法官鞠躬，接著又轉過身，向旁聽席鞠躬，誠摯的跟大家致歉，而整個開庭過程，王大陸和律師大多無異議，僅花了14分鐘速戰速決。

藝人王大陸VS.記者說：「(會不會很後悔當初這樣子)，(有要再道歉一次嗎)。」而他庭上也供稱，不斷被陳姓主嫌要錢，第一次給30萬，被要求補到100萬，接著陳姓主嫌又要了兩次，協商後共付200萬，最後一筆則是匯款60萬，一共付了360萬元，不過陳姓主嫌先前說，只收了260萬為何落差100萬，法院也將再傳喚兩人釐清。

藝人王大陸VS.記者(資料畫面)說：「(是幫女友找黑幫查個資嗎)。」閃兵價碼比其他藝人多好幾倍，事情曝光後王大陸還是得服替代役，現在更被檢方求刑一年，逃避兵役後果得不償失。

原始連結







更多華視新聞報導

閃兵案金額差100萬元 法院將傳王大陸出庭作證

王大陸閃兵案首度出庭 檢依偽造文書求刑1年

涉違反個資法找閃兵首腦 王大陸「閃兵案外案」開庭

