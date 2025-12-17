閃兵案外案再開庭！王大陸替女友討債 情侶同日出庭「圓一圈」

王大陸今到新北地院出庭。（翻攝鏡新聞畫面）

王大陸涉及閃兵案，還衍生出案外案，他因替直播主女友闕沐軒討債，扯出違反《個資法》爭議。新北地方法院今（17日）上午就相關案件第3度開庭，王大陸、闕沐軒及前台北市刑警大隊偵查隊代理隊長劉居榮先後到庭，面對媒體詢問皆未回應，低調進入法院。

新北地院今上午9時30分開庭審理涉嫌偷查、非法利用個資案件。據了解，闕沐軒最早抵達法院，約3分鐘後，王大陸在2名律師陪同下現身，他穿黑色寬鬆上衣和褲子，戴黑帽、口罩，看上去圓潤不少，隨後劉居榮也到庭，3人均未對外發言。

王大陸女友闕沐軒（右）今也出庭。（翻攝鏡新聞畫面）

此案起因於王大陸閃兵案曝光後，懷疑閃兵集團主嫌陳志明收款後未妥善處理相關事宜，於是透過富二代友人游翔閔協助聯繫警方。檢方指出，游翔閔於今年2月13日，聯絡時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，劉男登入警政系統查詢陳志明個資，以不符實際的查詢用途登載紀錄，查得詳細資料後以手機拍照傳送給游翔閔，涉違反個資法。

此外，檢警另查出第二起案外案。王大陸女友闕沐軒先前在直播投資中遭潘姓男子詐騙400多萬元，潘男入監服刑後未賠償損失。檢方調查指出，王大陸為協助女友討回損失，透過游翔閔打聽潘男下落，游再委託四海幫堂主陳子俊，向他人購買潘男家屬的個人資料，並以1,500元取得相關資訊後回報給王、闕。

檢方認定，全案涉及違反個資法、洩密及偽造文書等罪嫌，起訴王大陸、闕沐軒、游翔閔、劉居榮等6人。先前出庭時，游翔閔與陳子俊已認罪並表達和解意願；王大陸與闕沐軒則均否認涉案，強調沒指示他人違法蒐集或利用個資，相關責任仍有待法院釐清。

