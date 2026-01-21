閃兵案外案辯論終結4月宣判 法官問職業...王大陸傻回「當兵」

王大陸今日在庭上針對法官詢問職業時，一度回答「當兵」。呂健豪攝

王大陸閃兵衍生的違法查個資案件今（21日）再度開庭審理，王大陸及女友闕沐軒仍堅持無罪答辯，車商小開游翔閔、四海幫堂主「小阿俊」陳子俊則坦承犯行，希望爭取緩刑，全案將於4月22日上午宣判，不過今日庭上發生一個小插曲，法官依程序詢問被告學歷、職業等，要作為未來量刑參考時，王大陸在回答職業時，竟稱「當兵」，令在場媒體傻眼。

新北地院針對王大陸、闕沐軒等人違反《個資法》案件進行言詞辯論，王大陸仍作無罪答辯，表示自己自始自終都沒有查詢個資的意圖，只是以為被詐騙，才找朋友希望能幫忙找出陳志明，後來得知對方在監，不想讓朋友做白工，才在告訴友人對方入監服刑，不用再找了。

其辯護律師訴訟策略除了主張王大陸沒有主觀犯意，對於傳送的訊息內容，在客觀上不足以辨識為陳志明身分，與《個資法》定義的「個人資料」有所差距，且傳送續訊息給友人也是避免朋友繼續找人，與該法41條「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」的構成要件不符。

此外，有關王大陸替女友闕沐軒討債，創立微信群組部分，律師認為王大陸並無犯意聯絡或共同分擔，更沒有參與討論，當中的個資照片也不包含債務人潘俊宇的個資，因此請求法官諭知無罪。

闕沐軒離開法院。呂健豪攝

闕沐軒陳述則指出，自己自始自終都只是想要找到潘俊宇商討債務，其辯護律師主張，闕並無不法主觀意圖，因為潘男積欠債務，曾經於2020承諾，出獄後會清償債務，因此闕沐軒等到2023年才開始透過陳子俊協助找人，過程中並未指示要找潘男家人討債或蒐集個資，對於群組中的相關資料都是被動接受。

闕沐軒律師也補充，雖然自認無罪，但為避免紛爭擴大，因此願意與潘男和解並賠償16萬元，並從潘男積欠的債務中扣除，不過由於潘男拒絕扣除，希望額外取得賠償款項，令闕認為將導致自身損失擴大而拒絕，才導致和解不成。

至於游翔閔、陳子俊等人皆坦承犯行，游翔閔表示，收到劉居榮傳送的訊息當下正好在忙，因此沒有看清楚就轉發給王大陸，卻有疏失，因此已向陳志明致歉，也表達和解意願，但因對方在監，所以尚未達成和解，強調未來會更注意、謹慎。

游的律師主張，游翔閔只是基於幫助朋友的心態，並未從中獲取利益，收到訊息轉發是工作上的習慣，且以坦承犯行，希望法官能給予緩刑宣告；陳子俊律師則表示，他犯後自行到案，且並未取得不法所得，甚至過程中還代墊徵信業者款項，只是想幫助朋友，也希望能爭取緩刑宣告。

王大陸等人言詞辯論今日終結，法官諭知全案將於4月22日上午宣判，被告等人得不到庭聽判。

不過今日在庭上又發生一則小插曲，法官詢問各被告學歷、職業等背景作為後續量刑參考時，王大陸對於職業的答覆竟是「當兵」，讓法官也感到疑惑，再次詢問後，王才更正「以前是演員，現在在當兵」，讓在場媒體傻眼，笑稱他可能「當兵當上癮了」。



