閃兵案外案開庭！法官問職業 王大陸自介「當兵」全場笑了

新北地院今（21日）再度開庭審理王大陸涉《個人資料保護法》案，王大陸以被告身分出庭，全程否認犯行，強調未指示查個資、未參與討債行動。庭訊最後辯論終結，合議庭訂於4月22日上午11點宣判，王大陸開庭後未受訪離去。

庭訊中，法官依慣例詢問被告職業作為量刑參考，仍在服替代役的王大陸秒回「當兵」，讓法庭一陣竊笑。法官一度露出疑惑神情，王大陸隨即補充說明，目前正在當兵，過去的職業是演員，現場氣氛短暫緩和。

只是幫忙開群組 也有錯嗎？

王大陸否認與女友闕沐軒共同侵害潘姓男子個資，表示自己僅協助成立名為「失去的！一定要拿回來」的通訊群組，方便女友與友人游翔閔聯繫，後續查詢、聯絡與討債行為，他「完全沒有參與」。他也喊冤自己是遭閃兵集團首腦陳志明詐騙，請友人找人未果，才在群組內轉述對方入獄的消息，並未點名或暗示具體身分。

女友闕沐軒則表示，自己多年前遭潘男詐騙400萬元，潘男判刑3年6月確定後，雙方就賠償金額達成和解，但她等待超過3年仍未拿回款項，才想確認潘男是否出獄、何時能還錢，否認指示向對方家人施壓討債。

