閃兵案外案！涉案役男訓練槍手16槍奪命 「同框」陳零九成另類高光時刻

高雄左營16槍命案背後統籌策劃的主嫌范嘉榮也涉入閃兵案。翻攝畫面

高雄市左營區今年8月發生重大槍擊命案，橋頭地檢署日前偵結素9，但負責幕後負責訓練、統籌策劃的主嫌范嘉榮及槍手等4人案發後即潛逃海外，遭到檢方通緝，沒想到范嫌竟也是今年新北檢警偵辦「閃兵案」的對象之一，還與藝人陳零九、陳大天等人同日遭到拘提，當時還被戲稱與藝人並列同案被告，算是人生中另類「高光時刻」，沒想到卻涉入更重大的刑案。

詐欺通緝犯羅天義今年8月遭到槍手連開16槍奪命，高雄檢警案發後積極偵辦，橋頭地檢署日前已偵結起訴9人，但此案最關鍵的幕後首腦范嘉榮及槍手等4人，早在案發後潛逃海外，遭到檢方發布通緝。

高雄警方昨（8日）公布范嫌照片，沒想到意外查出他也是今年社會矚目的「藝人閃兵案」當中遭到拘提的對象，但因當時媒體及社會焦點都在涉案藝人身上，對於涉案一般民眾著墨不深，而他在5月14日當天，與陳零九、陳大天等人皆遭永和警方拘提，當時便有人戲稱，能跟藝人一起名列同案被告，算是他人生中另類的「高光時刻」。

殊不知，范嫌另涉更重大的槍擊命案，他與其他涉案藝人一樣，花10萬元透過「閃兵集團」學習製造高血壓假象的手法，成功獲得複檢機會進而躲避兵役，而他在8月槍擊案發生後的半小時內即搭機潛逃柬埔寨，因此警方懷疑，他在等待兵役複檢的期間，早就接下槍擊案的任務，並開始策劃。

高雄警方昨公布范嫌照片全力追緝，雖他沒有幫派注意，但與北部某幫派往來慎密，研判命案背後動機與毒品利益糾紛有關，因此找來范嫌協助參與策劃，檢警持續擴大追查背後金主與幕後黑手，以釐清完整案情。



