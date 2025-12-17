閃兵案外案！王大陸找高階警官查個資 今同框女友開庭

閃兵集團案外案持續偵辦，檢方發現藝人王大陸當初為了閃兵而找上逃兵集團，給了錢後懷疑集團首腦陳男收錢不辦事，因此透過游姓小開找上高階警官劉居榮偷查陳男個資，新北地院今（17）天上午針對此案開庭，法官傳喚王大陸、女友闕沐軒以及警官劉居榮等人到庭，三人進入法庭時皆不發一語。

閃兵集團案外案調查過程中，檢方發現王大陸想逃兵，找上閃兵集團給了錢之後，對方卻收錢不辦事，王大陸疑似透過游姓友人，找到了時任台北市刑大偵三隊的代理隊長劉居榮，想要偷查陳姓男子的個資，事後劉居榮還傳簡訊說「沒給你漏氣」，新北檢5月偵結起訴，新北地院傳喚3名同案被告，包含王大陸、闕沐軒還有首次被傳喚的高階警官劉居榮。

閃兵案爆發後，王大陸和闕沐軒一直都是分別出庭，上午首次同框，還是選擇分別進入法庭，由律師陪伴在身邊。而王大陸與女友兩人對洩漏個資案都拒絕認罪，不願與對方和解，警官劉居榮也供稱，因為當時懷疑王大陸被騙錢才會查個資，三個人都做無罪答辯，法官預計將會比對三者說詞。

※未經判決確定者，應推定為無罪

新北／李若慈 責任編輯／網路中心

