閃兵案外案！王大陸替女友「查個資討債」3度開庭 2人首度同框現身

記者邱梓欣／綜合報導

藝人王大陸閃兵案爆案外案，為了幫直播主女友闕沐軒討債，王大陸透過黑道牽線，找到北市刑大代理隊長劉居榮偷查個資。新北地院今（17）日針對此案開庭審理，王大陸及其女友在律師陪同下，先後抵達新北地院，面對媒體提問均沉默不語，快步走入法院內。

藝人王大陸閃兵案爆案外案，為了幫直播主女友闕沐軒討債，王大陸透過黑道牽線，找到北市刑大代理隊長劉居榮偷查個資。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，王大陸在閃兵案爆發後，懷疑閃兵主嫌陳志明收錢失聯，不甩閃兵案，找上富少好友游翔閔協助，游男在今年2月13日聯繫時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，查詢陳男是否在監；游男登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出他已入獄。

不僅如此，檢警深入追查後，又查出王大陸因女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，潘男尚未賠錢便坐牢；王大陸為替女友討公道，再度透過游男打聽，並成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組，各處詢問是否有管道可找到潘男家屬討債。

為此，游男又委託四海幫堂主、綽號為「小阿俊」的陳子俊，透過另名陳姓男子購買潘男家人個資，最終回報給王大陸與女友。全案在今年5月1日偵查終結，依《個資法》、洩密，偽造文書等罪起訴王大陸與女友、好友、警官共6人。

在今年6月12日，王大陸好友游男、四海幫堂主陳子俊出庭認罪，並表達和解意願。同月19日，王大陸女友闕沐軒出庭承認有將潘男詐騙她、內含潘男個資的刑事判決書影印，並放在住處1樓，讓游男派人取走，但否認違反《個資法》；委任律師主張，闕女提供判決書的原因是為了找潘男本人協商，並非找其家人賠償，事前也不知游男會違法蒐集潘男家人個資討債。

王大陸則在8月21日開庭，他也否認犯罪，並辯稱僅讓游男尋找潘男，並未提及其家屬；其餘都是游男自尋找的。委任律師則表示，王大陸所成立的群組，純粹用於居中幫忙，因女友與游男並未有聯絡方式，因此王大陸並無違反《個資法》等。

