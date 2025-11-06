閃兵案延燒 劉世芳：尊重法務部加重刑度建議 體位判定、除役年齡待跨部會研商

藝人閃兵案廣受關注，內政部長劉世芳今天(6日)表示，關於妨害兵役的刑度是否加重，內政部會跟國防部、法務部、司法院共同研商，基本上，內政部跟國防部的態度一致，都會朝向加嚴的方向修正；至於「體位區分標準」以及除役年齡的調整細節尚待跨部會研議。

隨著牽涉閃兵問題的藝人越來越多，兵役制度檢討聲浪再起，關於妨害兵役的刑度是否加重、逃避兵役到36歲之後是否仍應補服兵役、除役年齡是否修改、「體位區分標準」將如何調整等議題都備受討論，國防部長顧立雄今天表示，將跟內政部等相關單位進一步研議。

廣告 廣告

根據現行《妨害兵役治罪條例》第3條及第13條規定，任何役男、民眾或醫療人員，如果涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等意圖妨害兵役行為，可處5年以下有期徒刑。

最高檢察署日前強烈建議將妨害兵役的刑度從5年以下提高至7年以下有期徒刑，且不得易科罰金；內政部長劉世芳今天表示，這方面內政部會尊重法務部的意見。

劉世芳表示，常備兵役主管機關是國防部，替代役主管機關是內政部，體位的判定涉及衛福部的權責，有關「體位區分標準」以及除役年齡的調整仍需跨部會研議。她說：『(原音)超過36歲，可能體力或者是其他的狀態沒有辦法服兵役，但是，他是否適合服替代役？假設他原來判定就是替代役，那也許我們在替代役上面可以來考慮，那這個要不要分流，不知道，再來就是因為這裡面牽涉到衛福部所提供...剛剛比較困擾的就是說，如果他有精神疾病障礙的話，我們可能會跟原來他在體檢的時候健保的就醫記錄要做結合，這樣才會知道說是假裝的，還是裝假的，但是要有這樣子的double check的機制的話，就必須要這個機制全部都重新走一遍。』

役政司司長沈哲芳透露，內政部預計明天會跟國防部討論「體位區分標準」的調整項目，其中，精神疾病應會納入討論，因為實務上不只會有人想裝病，也有人明明患有精神疾病，卻裝作沒生病直接入營，為了避免這些情況發生，這次會諮詢多位專家學者、制定更縝密的判斷標準，他並表示，「體位區分標準」主管機關是國防部，國軍需要招募什麼樣體格的役男，國防部最清楚，所以，原則上，內政部也會尊重並配合國防部的規劃。