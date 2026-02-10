閃兵案後重返鏡頭！坤達談風波哽咽 吐露真實心境

（記者許皓庭／綜合報導）藝人坤達去年10月捲入閃兵爭議並坦承犯行後，近日首度低調復工。他參與《木曜4超玩》前製作人陳百祥推出的YouTube節目《又離題了》錄影，談及重返工作現場的心情時坦言，這段時間內心充滿不安與掙扎，過程中一度哽咽、眼眶泛紅。

坤達此次復工行程相當低調，選擇與「腳底幫」成員胡椒、大蛇丸及尼克一同錄製新節目。他在節目中透露，錄影前曾反覆思考是否能重新融入團隊，也擔心自己會影響節目原有的氣氛，甚至憂慮接不上夥伴們的互動節奏。

談到這段心境轉折，坤達引用好萊塢影星布萊德彼特的一句話，形容這段經歷帶給他的體悟。他表示，真正重要的並非結果或過程本身，而是一路同行的人，這也是支撐他重新站上鏡頭的重要力量。

在節目尾聲，坤達向團隊成員表達感謝，感性表示這段時間反覆檢視自己，也清楚意識到犯下錯誤就必須正面承擔。他坦言，過去一直認為自己站在螢光幕前的角色，是為了帶給觀眾歡樂，因此在事件發生後，心情一度變得相當複雜。

坤達進一步表示，未來將持續面對相關責任，也會以更謹慎的態度看待自己的言行。他強調，這些來自夥伴的支持與提醒，會成為他繼續前行的重要動力。

