閃兵案後首合體！Energy 聖誕夜全員露面做公益

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治一起推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉。（相信音樂提供）

由Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治一起推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，並宣布將出席12月24日在台北大全聯內湖店舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，還邀請師姐蘇慧倫加入卡司，為聖誕夜注入滿滿溫馨能量。這也是因閃兵案宣布暫停公開演出的Energy首度全員合體露面，他們預告將依約投入早已規劃的慈善演出工作，為公益盡一份心力。

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治這回將化身聖誕老人，搶先在平安夜晚上，把音樂包裝成禮物送給大家。聊到小時候是否收過聖誕禮物，白安分享：「小時候我爸媽都會把聖誕襪放在我房門口，第一個聖誕禮物是香水。」眾人一聽都相當驚訝。丁噹則笑說：「小時候我把鞋子放在窗口外面，但等到天亮把窗戶打開，裡面卻空無一物。」暖男鼓鼓貼心回說：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備！」

蘇慧倫也加入做公益。（相信音樂提供）

「HOHOHO！唱響平安夜」不僅號召歌迷一起做公益，也邀請多個社福團體到場欣賞演出，讓關懷真正走進需要被看見的角落。此外在公益演唱會當天，相信音樂將支持各式社福機構與弱勢族群，捐贈善款給社會上有需要的對象，期盼以最實際的行動回應社會的需要，將每一份愛與力量化作最直接的協助。

