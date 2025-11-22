閃兵案後首露面！女兒「梧桐妹」背後抱修杰楷喊「愛你」

修杰楷日前因涉及逃兵事件被起訴，這起事件引發了廣泛關注。經過一段時間的隱身後，他於21日出席了好友林映唯的婚禮，與賈靜雯及女兒梧桐妹同框，顯示出他似乎已經平復了心情。

修杰楷21日出席了好友林映唯的婚禮，與賈靜雯及女兒梧桐妹同框 。（圖／翻攝自angelsun619 IG）

婚禮上，賈靜雯擔任證婚人，並帶著修杰楷及他們的女兒們一同出席。梧桐妹在社交媒體上分享了與新郎、新娘及父母的合影，並在照片中從背後抱住修杰楷，寫下了「愛你」兩字，似乎是在為繼父送上支持與鼓勵。

針對修杰楷的逃兵事件，新北地檢署已依法起訴他與其他11名藝人，並建議法院判處有期徒刑2年8個月。修杰楷的經紀人表示，案件已進入司法程序，目前不會再做進一步回應。修杰楷本人也表示將全力配合調查，並對過去的失誤感到抱歉。

廣告 廣告

針對修杰楷的逃兵事件，新北地檢署已依法起訴他與其他11名藝人，並建議法院判處有期徒刑2年8個月。（資料圖／中天新聞）

延伸閱讀

Lulu、陳漢典鬆口婚禮最新進度 楊銘威談好友修杰楷閃兵：好好反省

5閃兵藝人「遭求刑2年8月」 律師：明顯不給他們緩刑

18藝人涉閃兵！坤達遭求刑2年8月 王大陸涉偽造文書求刑1年